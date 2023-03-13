Никита Щитов: «Думаю, Ларионова недолюбливают коллеги по цеху. Сейчас все ставят «Торпедо» в пример»

Никита Щитов считает, что недолюбливают другие тренеры.

12 марта «Торпедо» под руководством специалиста обыграло «Динамо» (4-2 в серии) в первом раунде.

– Ларионов задал новый тренд для нашего хоккея. Давно команды в КХЛ не показывали такую интересную игру. Я смотрел эти матчи на одном дыхании, как какой-то захватывающий фильм.

Ларионов собрал в составе простых ребят, и тренерский штаб смог донести до них понимание игры. Уже давно в КХЛ ни одна команда так красиво не играет. Со времен , хотя у него составы были сильнее. Ларионов показывает, что хоккей – это игра, которая должна приносить радость зрителям. Он демонстрирует тот советский хоккей, от которого мы ушли, а пришли к упрощенному североамериканскому со вбросами в зону.

Помимо всего этого, Ларионов дает много информации для болельщиков и для профессионалов. Объясняет, что мы слишком рано начинаем плей-офф и команды преждевременно уходят в отпуск. Он хоккейный человек и правильно мыслит, у него очень интересные пресс-конференции. Бывает, что журналист задает вопросы тренерам, а они смотрят на него, как на врага. А Ларионов расположил к себе всю общественность.

И еще я хотел бы отметить один момент, который обсуждал с другими хоккейными людьми. Думаю, что Ларионова недолюбливают коллеги по цеху. Клубам с большей финансовой ведомостью, у которых не сложился сезон, уже сложно искать какие-то оправдания. Сейчас все ставят в пример «Торпедо», и болельщики других команд будут поддерживать Нижний Новгород.

– То есть пришел человек без тренерского опыта и показывал всем, как надо работать?

– Естественно, он всем показал пример. Уверен, что другие тренеры относятся к нему не очень хорошо. Все привыкли играть от обороны, а это сделать проще – отсиделся, что-то забил и удержал результат. Но это никому не нравится, а Ларионов показывает, как от такого хоккея можно уходить.

Нельзя сказать, что у нас плохие тренерские кадры, но они стараются работать на результат. Почему такое произошло? На мой взгляд, из-за тех людей, которые находятся во главе клубов КХЛ, но являются далекими от хоккея. Им важен только результат, а не игра. Поэтому тренерам часто мешает руководство, – сказал бывший защитник клубов .

«Торпедо» Ларионова – это возвращение здравого смысла. Напоминание о том, как вообще выглядит хоккей