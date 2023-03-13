Алексей Терещенко: «Динамо» на серию физически не хватило. А вот «Торпедо» было готово очень прилично»

Теги Торпедо Алексей Терещенко КХЛ Кубок Гагарина Динамо Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко высказался о поражении «Динамо» в серии с «Торпедо».

Московский клуб проиграл в шестой игре (1:2 ОТ) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина (2-4 в серии).

– Динамовцев на эту серию физически не хватило. Уже в третьем периоде было видно, что игроки устали, они проигрывали соперникам в движении. Было видно, что «Торпедо» доминирует.

Когда начался овертайм, нижегородцы сразу заперли «Динамо» в зоне. Там и до гола Яна был еще один очень опасный голевой момент.

А вспомните овертайм в предыдущей встрече – там же было 14:2 по броскам в пользу «Торпедо». Ну куда это? «Динамо» на эту серию физически не хватило. Так-то бело-голубые действовали организовано. То, что от них требовали, выполняли. Но сил им не хватило.

– Три подряд поражения «Динамо» в овертайме тоже связаны с «физикой»?

– Динамовцев на третьи периоды перестало хватать. А вот «Торпедо» было готово очень прилично. Они все 60 минут, и в овертаймах играли в тот хоккей, который хотят видеть, – сказал трехкратный чемпион мира.

«Торпедо» Ларионова – это возвращение здравого смысла. Напоминание о том, как вообще выглядит хоккей

3 комментария

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The next One
Удивительно учитывая что предсезонки у Кудашова обычно мощные.
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Brothers Ruutu
Ну, что Лысенковы, Славины, Шевченки, Вайсфельды и прочие Зислисы, вы до сих пор считаете, что лёгкая предсезонка это зло?
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Кеша
Потому что мы играем в энергозатратный бей беги. Неужели непонятно . Почти вся лига играет в этот дурдом . Вчера посчитал сколько раз Динамо делало забросов в чужую зону на 25 сбился со счета .Это же надо докатить до чужой лицевой , там обосраться и вернутся назад . А в третьем периоде тупо бросали в чужую зону и уже никто не шевелился , а тупо сворачивали на сменку .
+1
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