Игорь Ларионов: «До боли обидно, что мы играем плей-офф, когда лежит снег. 6 команд выбыли сразу, сейчас еще 8 – это очень беспокоит»

Теги Торпедо болельщики НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Ларионов считает, что плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ должен начинаться в апреле.

Сегодня «Торпедо» вышло во второй раунд Кубка Гагарина впервые с 2016 года, обыграв «Динамо» (4-2 в серии).

«Мне до боли обидно, что мы играем плей-офф, когда лежит снег. Плей-офф должен начинаться в апреле – тогда, когда начинается весна.

Когда ты чувствуешь дух плей-офф, когда ты чувствуешь, что ушел снег. Когда люди приходят на хоккей, получая что-то необыкновенное. Когда ты можешь в Нижнем Новгороде вывесить большие экраны [на улице] на арене, чтобы люди могли смотреть [матч], как это есть в Эдмонтоне, Оттаве, Торонто, Виннипеге.

Когда собирается большая группа людей, которые не попали на арену и просто получают удовольствие от праздника игры.

Жаль, что у нас шесть команд выбыли сразу, в конце февраля, восемь команд выбывают сейчас, в то время, когда хоккей должен продолжаться. Это очень беспокоит», – сказал тренер «Торпедо».

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24 комментария

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Матроскин52
Игорь Николаевич трезво смотрит на вещи! Заканчивать чемпионат в начале марта просто смешно… ЧМ у нас не будет еще долго… Давайте сделаем чемпионат для России! Болельщики только ЗА!!!
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Айн Фирсов
и пиво бы на всех плозадках, а не только в Казани и еще в паре городов...
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kutavlik
Причем все, что говорит Игорь Николаевич - легко решаемо!!!! Просто нужно, чтобы решения принимали адекватные люди, а не Третьяки и им подобные, вот и все!!!
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kutavlik
Ответ Алекс Сергеев
У нас не Торонто и Монреаль
К величайшему сожалению...
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dem
Профессор пришёл что то реально изменить!
Но сможет ли он и дадут ли?
И годиков уже не мало конечно ему.
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Алекс Грэй
Я соглашусь в том, что подстраиваться под ЧМ, не имеет смысла. Надо что бы на ЧМ ехали те, кто уже вылетел, собирать их того что есть. А у нас прям молятся на этот ЧМ, а потом Третьяк выходит и говорит, ну сейчас медаль любая для нас хорошо, времена красной машины прошли.
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Алекс Сергеев
У нас не Торонто и Монреаль
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Валерий Асанов
У профессора свое видение...
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ni
В Ж чемпионат мира!
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Stan GL
идиоты блин
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Stan GL
Ответ tigermv
Молодец! Ведь не нужно придумывать колесо… Есть успешный аналог, которому больше 100 лет. Шишки там Набили уже по всем возможным нюансам! Размер площадки Количество матчей Правила Все возможные правила по драфту, продажам в до дедлайн и тд.. Вот и про начало матчей плей офф также! Делайте бизнес, делайте зрелище, делайте крутой продукт!
какой там 100, больше 300
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-5
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HockeyMan
Просто нужно не по 12 игр в месяц играть, а по 9-10 и тогда чемпионат продлится на месяц. Плей офф нужно начинать 1 апреля и спокойно играть до конца мая. С 1 августа делать сборы и с 1 сентября новый сезон.
+6
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Товарищ Бразаускас
Ларионов великий. ЛМК-ФК величайшая пятерка всех времен. А с нынешним хоккеем грустно, да.
+4
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Sergey Smolensky
И сезон тогда начинать в октябре, а не в августе-вначале сентября
+5
0
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tigermv
Молодец!

Ведь не нужно придумывать колесо…

Есть успешный аналог, которому больше 100 лет.
Шишки там Набили уже по всем возможным нюансам!

Размер площадки
Количество матчей
Правила
Все возможные правила по драфту, продажам в до дедлайн и тд..

Вот и про начало матчей плей офф также!

Делайте бизнес, делайте зрелище, делайте крутой продукт!
+19
-3
+16
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Александр_Ронни
Профессор, забирай весь российский Хоккей в свои руки, жаль не дали много лет назад.
+27
-2
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Фёдор Кузнецов
Так команда 22,куда ещё матчей? Не интересно если будет по 10 матчах одних и тех же
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Евгений Мешков
с нашими расстояниями, просто обязаны плей-офф начинать позднее. это же не Америка, где очень развитая гражданская авиация и из любого большого города можно долететь.
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конечно, командам нужны дополнительные дни, как и болельщикам - зачем накидывать по 8-9 матчей в день, их просто посмотреть даже нереально. 70 игр норм, но пусть это будет за 6, а за 7 месяцев. а сборную собирайте (если она будет вообше конечно) с теми кто выбыл с КГ да с КС
+6
0
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Андрей Федоров
Ответ antoxaspam
Предлагаю у тц лента, проектор направить на стену, есть огромная стоянка у тц куда несколько тысяч человек уместится
это непосильная задача для наших))
+3
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antoxaspam
Ответ Дарья Виноградова
Собираем фан-зону в торговом центре - тоже неплохо!
Предлагаю у тц лента, проектор направить на стену, есть огромная стоянка у тц куда несколько тысяч человек уместится
+10
-1
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Алексей Иванов
82 матча хочет? Надо сократить бюджет ска и ЦСКА и чтобы ровный чемпионат был
0
-4
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Алиса В-Стране-Чудес
Согласна!
Этот плей-офф мне очень нравится.
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Дарья Виноградова
Собираем фан-зону в торговом центре - тоже неплохо!
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encaro_one
В виртуальных интересах сборной ... свой чемпионат и зритель не приоритете и даже незначимый.
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