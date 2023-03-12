Игорь Ларионов: «До боли обидно, что мы играем плей-офф, когда лежит снег. 6 команд выбыли сразу, сейчас еще 8 – это очень беспокоит»

считает, что плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ должен начинаться в апреле.

Сегодня «Торпедо» вышло во второй раунд Кубка Гагарина впервые с 2016 года, обыграв «Динамо» (4-2 в серии).

«Мне до боли обидно, что мы играем плей-офф, когда лежит снег. Плей-офф должен начинаться в апреле – тогда, когда начинается весна.

Когда ты чувствуешь дух плей-офф, когда ты чувствуешь, что ушел снег. Когда люди приходят на хоккей, получая что-то необыкновенное. Когда ты можешь в Нижнем Новгороде вывесить большие экраны [на улице] на арене, чтобы люди могли смотреть [матч], как это есть в Эдмонтоне, Оттаве, Торонто, Виннипеге.

Когда собирается большая группа людей, которые не попали на арену и просто получают удовольствие от праздника игры.

Жаль, что у нас шесть команд выбыли сразу, в конце февраля, восемь команд выбывают сейчас, в то время, когда хоккей должен продолжаться. Это очень беспокоит», – сказал тренер « ».