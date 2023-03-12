Игорь Ларионов: «До боли обидно, что мы играем плей-офф, когда лежит снег. 6 команд выбыли сразу, сейчас еще 8 – это очень беспокоит»
Игорь Ларионов считает, что плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ должен начинаться в апреле.
Сегодня «Торпедо» вышло во второй раунд Кубка Гагарина впервые с 2016 года, обыграв «Динамо» (4-2 в серии).
«Мне до боли обидно, что мы играем плей-офф, когда лежит снег. Плей-офф должен начинаться в апреле – тогда, когда начинается весна.
Когда ты чувствуешь дух плей-офф, когда ты чувствуешь, что ушел снег. Когда люди приходят на хоккей, получая что-то необыкновенное. Когда ты можешь в Нижнем Новгороде вывесить большие экраны [на улице] на арене, чтобы люди могли смотреть [матч], как это есть в Эдмонтоне, Оттаве, Торонто, Виннипеге.
Когда собирается большая группа людей, которые не попали на арену и просто получают удовольствие от праздника игры.
Жаль, что у нас шесть команд выбыли сразу, в конце февраля, восемь команд выбывают сейчас, в то время, когда хоккей должен продолжаться. Это очень беспокоит», – сказал тренер «Торпедо».
Но сможет ли он и дадут ли?
И годиков уже не мало конечно ему.
Ведь не нужно придумывать колесо…
Есть успешный аналог, которому больше 100 лет.
Шишки там Набили уже по всем возможным нюансам!
Размер площадки
Количество матчей
Правила
Все возможные правила по драфту, продажам в до дедлайн и тд..
Вот и про начало матчей плей офф также!
Делайте бизнес, делайте зрелище, делайте крутой продукт!
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конечно, командам нужны дополнительные дни, как и болельщикам - зачем накидывать по 8-9 матчей в день, их просто посмотреть даже нереально. 70 игр норм, но пусть это будет за 6, а за 7 месяцев. а сборную собирайте (если она будет вообше конечно) с теми кто выбыл с КГ да с КС
Этот плей-офф мне очень нравится.