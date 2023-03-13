Александр Кожевников: «Философия Ларионова атакующая, это здорово смотрится. Открытие сезона»

считает атакующую философию открытием сезона.

12 марта «Торпедо» вышло во второй раунд Кубка Гагарина-2023, обыграв «Динамо» (4-2 в серии).

«Философия Ларионова оказалась успешнее философии ? Игроки «Торпедо» выглядели поживее. Ребята молодые, набираются опыта, должны быстрее восстанавливаться. « » играло в свой хоккей, на хороших контратаках. Там вся надежда в последних матчах была на иностранцев. Они не сыграли.

Философия Ларионова атакующая, это здорово смотрится. Открытие сезона.

Какие перспективы у «Торпедо» в следующем раунде? Конечно, шансы есть, если они прошли «Динамо». Тем более сейчас они будут на эмоциональном подъеме.

Шанс есть, даже если в следующей серии их соперником будет ? А почему нет, шанс всегда есть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Торпедо» Ларионова – это возвращение здравого смысла. Напоминание о том, как вообще выглядит хоккей