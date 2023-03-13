Александр Кожевников: «Философия Ларионова атакующая, это здорово смотрится. Открытие сезона»

Теги СКА Торпедо Алексей Кудашов Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Динамо Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников считает атакующую философию Игоря Ларионова открытием сезона.

12 марта «Торпедо» вышло во второй раунд Кубка Гагарина-2023, обыграв «Динамо» (4-2 в серии).

«Философия Ларионова оказалась успешнее философии Кудашова? Игроки «Торпедо» выглядели поживее. Ребята молодые, набираются опыта, должны быстрее восстанавливаться. «Динамо» играло в свой хоккей, на хороших контратаках. Там вся надежда в последних матчах была на иностранцев. Они не сыграли.

Философия Ларионова атакующая, это здорово смотрится. Открытие сезона.

Какие перспективы у «Торпедо» в следующем раунде? Конечно, шансы есть, если они прошли «Динамо». Тем более сейчас они будут на эмоциональном подъеме.

Шанс есть, даже если в следующей серии их соперником будет СКА? А почему нет, шанс всегда есть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Торпедо» Ларионова – это возвращение здравого смысла. Напоминание о том, как вообще выглядит хоккей

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4 комментария

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Tax_Free
а где вопрос, кого Ларионов подготовил для сборной? видимо, еще не накатил как следует с утра
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Матроскин52
По крайней мере об этом надо было говорить до Нового года… уже тогда было понятно, что Торпедо не просядет и будет биться за верхнюю часть турнирной таблицы… и с Игоря Николаевича за первый сезон никто не спросит, руки то развязаны и пацаны знают об этом и играют от души!
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Дмитрий Пузырёв
Кто сказал, что с «Локомотивом» будет легче, чем со СКА?.. Это плей-офф. Груза ответственности на команде Ларионова нет, любой результат будет в плюс для «Торпедо»...
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Кеша
Кожевников явно читает спортс . Про философию заговорил . Опоздал дружище на несколько дней .
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