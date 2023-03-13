Александр Кожевников: «Философия Ларионова атакующая, это здорово смотрится. Открытие сезона»
Александр Кожевников считает атакующую философию Игоря Ларионова открытием сезона.
12 марта «Торпедо» вышло во второй раунд Кубка Гагарина-2023, обыграв «Динамо» (4-2 в серии).
«Философия Ларионова оказалась успешнее философии Кудашова? Игроки «Торпедо» выглядели поживее. Ребята молодые, набираются опыта, должны быстрее восстанавливаться. «Динамо» играло в свой хоккей, на хороших контратаках. Там вся надежда в последних матчах была на иностранцев. Они не сыграли.
Философия Ларионова атакующая, это здорово смотрится. Открытие сезона.
Какие перспективы у «Торпедо» в следующем раунде? Конечно, шансы есть, если они прошли «Динамо». Тем более сейчас они будут на эмоциональном подъеме.
Шанс есть, даже если в следующей серии их соперником будет СКА? А почему нет, шанс всегда есть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
«Торпедо» Ларионова – это возвращение здравого смысла. Напоминание о том, как вообще выглядит хоккей
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