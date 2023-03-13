Гендиректор «Торпедо»: «С 1 июля кроме скепсиса мы ничего не слышали. Но никто на это не обращал внимания: все работали, старались, делали свое дело»
Гендиректор «Торпедо» заявил, что в команде нет эйфории после выхода во 2-й раунд плей-офф
12 марта клуб обыграл «Динамо» (4-2 в серии) в 1-м раунде.
«Нынешняя игра – это желание ребят показать, к чему они шли весь сезон, поэтому и такой результат. Что касается скепсиса по отношению к «Торпедо», он начался еще с 1 июля, как команда собралась, пришел [главный тренер Игорь] Ларионов, и кроме скепсиса мы особо ничего не слышали.
Это продолжалось на протяжении всего сезона: говорили, что нам повезло, мы должны просесть, что у нас предсезонки не было. Но никто на это не обращал внимания: все работали, старались, делали свое дело.
В этой команде у 80% ребят плей-офф впервые в жизни, и им большое спасибо – это их заслуга, и отдельная благодарность тренерскому штабу. Мы настраивались на победу, у нас не стояло в задачах только попадание в плей-офф. Игорь Николаевич этого не скрывал с первого дня тренировочного лагеря, что коль мы тут все собрались, мы должны ставить перед собой самые великие, большие и серьезные задачи.
У нас давно команда не проходила дальше первого раунда, но мы не будем останавливаться на достигнутом. Эйфории нет, потому что ничего не закончено, это часть пути, и будем двигаться дальше», – сказал Александр Харламов.
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Этот курс руководство взяло, до прихода Ларионова, когда тренировал Немировски. Стиль был атакующий, да, не такой, какой сейчас, но смотреть тоже было интересно на команду. У Ларионова контракт на следующий сезон. А если и решит уйти, то думается, что в НХЛ. Он амбициозный и свободолюбивый и ни какие шойги и мушустины, на это не повлияют. А с его уходом, философия команды и структуры не изменится. Он сейчас закладывает фундамент, ориентир и это круто. Поэтому, рано или поздно, он уйдёт конечно, но вектор, меняться не будет. Менеджмент у нас крутой, решат этот вопрос. Но это уже другая история 😉✊
Имхо, но сейчас ближайшее будущее Торпедо, возможно, даже в руках их самих, а скорее Северстали, ибо почти не сомневаюсь если кони вылетят в 1 раунде, Фёдорова снимут и огромная вероятность что Николаевич будет первым а может и безальтернативным претендентом а для него как человека амбициозного ничего не будет стоить уйти из Торпедо даже при действующем контракте.Одно дело когда на одном проводе тебя уговаривает остаться какой-то там гафуров и совсем другое отказать когда на другой трубке будут Мишустин и Шойгу