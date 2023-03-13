Гендиректор «Торпедо»: «С 1 июля кроме скепсиса мы ничего не слышали. Но никто на это не обращал внимания: все работали, старались, делали свое дело»

Гендиректор «Торпедо» заявил, что в команде нет эйфории после выхода во 2-й раунд плей-офф

12 марта клуб обыграл « » (4-2 в серии) в 1-м раунде.

«Нынешняя игра – это желание ребят показать, к чему они шли весь сезон, поэтому и такой результат. Что касается скепсиса по отношению к «Торпедо», он начался еще с 1 июля, как команда собралась, пришел [главный тренер Игорь] Ларионов, и кроме скепсиса мы особо ничего не слышали.

Это продолжалось на протяжении всего сезона: говорили, что нам повезло, мы должны просесть, что у нас предсезонки не было. Но никто на это не обращал внимания: все работали, старались, делали свое дело.

В этой команде у 80% ребят плей-офф впервые в жизни, и им большое спасибо – это их заслуга, и отдельная благодарность тренерскому штабу. Мы настраивались на победу, у нас не стояло в задачах только попадание в плей-офф. Игорь Николаевич этого не скрывал с первого дня тренировочного лагеря, что коль мы тут все собрались, мы должны ставить перед собой самые великие, большие и серьезные задачи.

У нас давно команда не проходила дальше первого раунда, но мы не будем останавливаться на достигнутом. Эйфории нет, потому что ничего не закончено, это часть пути, и будем двигаться дальше», – сказал .

«Торпедо» Ларионова – это возвращение здравого смысла. Напоминание о том, как вообще выглядит хоккей