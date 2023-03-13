Плющев об игре ЦСКА в 6-м матче: «Аморфно, без столкновений, без борьбы. Как в парке культуры покатались»

считает, что сыграл аморфно в матче с «Северсталью» (0:3, 3-3 в серии).

«Могу сказать, что напряжение очень хорошее. Связано оно с командами, которые снизу поджимают верх. Но это не говорит о том, что у низов выросло мастерство. Скорее, у верха оно понизилось.

То, что я видел вчера у ЦСКА с Череповцом, меня просто расстроило. Игра в плей-офф, 0:3, команда, которая претендует на , не забить ни одного гола… Сыграть так аморфно, без столкновений, грубо говоря, без борьбы. Как в парке культуры покатались.

Не знаю, чем это вызвано, но думаю, что такие игры выпадают из общего рисунка в плей-офф», – сказал заслуженный тренер России.

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