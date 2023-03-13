Плющев об игре ЦСКА в 6-м матче: «Аморфно, без столкновений, без борьбы. Как в парке культуры покатались»

Теги ЦСКА Северсталь Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Владимир Плющев считает, что ЦСКА сыграл аморфно в матче с «Северсталью» (0:3, 3-3 в серии).

«Могу сказать, что напряжение очень хорошее. Связано оно с командами, которые снизу поджимают верх. Но это не говорит о том, что у низов выросло мастерство. Скорее, у верха оно понизилось.

То, что я видел вчера у ЦСКА с Череповцом, меня просто расстроило. Игра в плей-офф, 0:3, команда, которая претендует на Кубок Гагарина, не забить ни одного гола… Сыграть так аморфно, без столкновений, грубо говоря, без борьбы. Как в парке культуры покатались.

Не знаю, чем это вызвано, но думаю, что такие игры выпадают из общего рисунка в плей-офф», –  сказал заслуженный тренер России.

🔥В первом раунде будут 7-матчевые серии! «Северсталь» и «Магнитка» не сдались, а «Торпедо» уже прошло дальше

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Ответ ЧакЧак
вылетят армейцы...Раз и отдых !
Или не вылетят. Раз - и КГ! И фото из победной раздевалки во всех газетах.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧакЧак
вылетят армейцы...Раз и отдых !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий