Разин о 3:0 с ЦСКА: «Сумбурное начало. Первый гол нас успокоил, дальше играли солидно, третий период был шикарный. Нас ждет самое интересное – седьмой матч»

считает, что в матче с (3:0, 3-3 в серии) был шикарный третий период.

«Сумбурное начало, некоторые ребята волновались. Хорошо, что на первый перерыв ушли со счетом 0:0. Хотя и у нас было пару моментов. Первый гол нас успокоил. Дальше играли солидно, третий период вообще был шикарный.

Нас ждет самое интересное – седьмая игра. Самое главное – восстановиться. Хотя сегодня рационально так сыграли. Отличия игр в Череповце и Москве? Здесь за нас болеют, там за них больше болеют. Конечно, поддержка болельщиков – это как шестой игрок. Отличие, я думаю, только в этом. По тактике ничего не поменяется.

Прошлогодний опыт плей-офф? Надеюсь, что пригодится, будет меньше волнения. У нас есть ребята, которые вообще первый раз в жизни играют в плей-офф. Постараемся психологически их подготовить», – сказал главный тренер « ».