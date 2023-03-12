Федоров после 0:3 от «Северстали»: «Единственный плюс – еще есть шанс довести дело до конца. Добиться результата, который ждут болельщики ЦСКА»

Теги ЦСКА Северсталь Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Федоров считает, что ЦСКА допустил несколько грубых ошибок в игре с «Северсталью».

Московская команда проиграла со счетом 3:0. Счет в серии сравнялся – 3-3. 

«На мой взгляд, наше начало было обнадеживающим, но мы не забили. Мы странно сыграли свои моменты: очень академически, вместо того, чтобы быть нацеленными на ворота, на бросок, на создание хорошего голевого паса. К сожалению, этого не случилось.

Сложно что-либо комментировать, мы получили несколько удалений. Ну и несколько грубейших ошибок нам не дали двигаться дальше в этой игре. Не получилась игра в концовке матча, потому что шайба не держалась в зоне атаки. К сожалению, мы играли по периметру.

Да, везде минусы. Единственный плюс – то, что есть еще один шанс довести дело до конца. Сыграть правильно, добиться того результата, который ждут и сами ребята, и наши болельщики», – сказал главный тренер ЦСКА.

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8 комментариев

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Иван-крестьянский сын
Не зря говорят: вратарь - полкоманды! Ну и Попова с Андроновым, конечно, не хватает!
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sabur
Еще водителя ледозаливочной машины арены забыл, он тоже будет рад ,если еще 2 игры домашние вдруг случаться.А то и три
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newyork13
Да все поняли что это маркетинг чтоб чуть чуть заработать на 2к болельщиках…. Ахах! Севе победы!
+3
-1
+2
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Penarol
Порадовать родственников, коллег, работников клуба и сплочённый коллектив из четырёх десятков болельщиков - это важная и вполне посильная задача.
+1
-1
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*BG*
Ответ саша константинов
да так
Не нужно свои желания путать с реальностью.
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саша константинов
Ответ *BG*
А что у ЦСКА нет болельщиков? Что вас так удивляет? Или о чем это вы?
да так
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0
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*BG*
Ответ саша константинов
болельщики?
А что у ЦСКА нет болельщиков? Что вас так удивляет? Или о чем это вы?
0
-2
-2
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саша константинов
болельщики?
+2
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+2
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