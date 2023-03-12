Федоров после 0:3 от «Северстали»: «Единственный плюс – еще есть шанс довести дело до конца. Добиться результата, который ждут болельщики ЦСКА»

считает, что ЦСКА допустил несколько грубых ошибок в игре с «Северсталью».

Московская команда проиграла со счетом 3:0. Счет в серии сравнялся – 3-3.

«На мой взгляд, наше начало было обнадеживающим, но мы не забили. Мы странно сыграли свои моменты: очень академически, вместо того, чтобы быть нацеленными на ворота, на бросок, на создание хорошего голевого паса. К сожалению, этого не случилось.

Сложно что-либо комментировать, мы получили несколько удалений. Ну и несколько грубейших ошибок нам не дали двигаться дальше в этой игре. Не получилась игра в концовке матча, потому что шайба не держалась в зоне атаки. К сожалению, мы играли по периметру.

Да, везде минусы. Единственный плюс – то, что есть еще один шанс довести дело до конца. Сыграть правильно, добиться того результата, который ждут и сами ребята, и наши болельщики», – сказал главный тренер .