Никита Нестеров: «У ЦСКА опытная команда, мы много седьмых матчей сыграли. Спокойно готовимся, чтобы показать свою лучшую игру»

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Никита Нестеров отметил, что ЦСКА допустил грубые ошибки в игре с «Северсталью».

Московская команда проиграла шестой матч со счетом 0:3. Счет в серии сравнялся – 3-3. 

– Не забили свои моменты, пропустили ненужные голы, допустили грубые ошибки. Спокойно готовимся к следующему матчу. 

– Что помешало сегодня забить? 

– Реализация. Было очень много хороших моментов, вратарь соперника хорошо сыграл. Может, где-то хладнокровия не хватило.

– О недонастрое можно говорить в данном случае?

– Ни в коем случае, это же плей-офф.

– Как будете готовиться к решающему седьмому матчу? 

– У нас опытная команда, много седьмых матчей мы сыграли. Так что спокойно готовимся, в штатном режиме. 

– Какое настроение в команде? 

– Это хоккей, сегодня мы проиграли, вчера выиграли. Повторяюсь, готовимся спокойно к седьмому матчу на домашней арене, при полных трибунах, чтобы показать свою лучшую игру, – сказал защитник ЦСКА.

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1 комментарий

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*BG*
Кэп, то, что свою лучшую игру нужно будет показать - это точно. Ибо, в противном случае, другой возможности уже не будет в этом сезоне. Прекращайте уже катать вату. Верим в команду! У вас все получится, если будете играть так, как и должны играть действующие чемпионы!
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