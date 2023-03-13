Никита Нестеров: «У ЦСКА опытная команда, мы много седьмых матчей сыграли. Спокойно готовимся, чтобы показать свою лучшую игру»

отметил, что допустил грубые ошибки в игре с «Северсталью».

Московская команда проиграла шестой матч со счетом 0:3. Счет в серии сравнялся – 3-3.

– Не забили свои моменты, пропустили ненужные голы, допустили грубые ошибки. Спокойно готовимся к следующему матчу.

– Что помешало сегодня забить?

– Реализация. Было очень много хороших моментов, вратарь соперника хорошо сыграл. Может, где-то хладнокровия не хватило.

– О недонастрое можно говорить в данном случае?

– Ни в коем случае, это же плей-офф.

– Как будете готовиться к решающему седьмому матчу?

– У нас опытная команда, много седьмых матчей мы сыграли. Так что спокойно готовимся, в штатном режиме.

– Какое настроение в команде?

– Это хоккей, сегодня мы проиграли, вчера выиграли. Повторяюсь, готовимся спокойно к седьмому матчу на домашней арене, при полных трибунах, чтобы показать свою лучшую игру, – сказал защитник ЦСКА.

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