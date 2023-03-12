Ян о победе над «Динамо»: «В раздевалке был взрыв эмоций. Все в шоке, что мы взяли этот матч и раунд. Но это только начало»

поделился эмоциями после победы над « » (2:1 ОТ, 4-2 в серии).

– Очень эмоционально, конечно, большая победа для нас, прошли в следующий раунд. Большое достижение, впереди очень длинная дорога, на этом не заканчиваем. Сегодня порадуемся и будем готовиться к следующей серии.

– Расскажите про свой победный гол.

– Ребята все сделали, мне чисто повезло, отскочила в пустые ворота. Влад и хорошо сыграли на пятачке. Мне повезло, команда выиграла.

– Что вы почувствовали, когда увидели, что все-таки шайба в воротах?

– Это большие эмоции, когда ты забиваешь такой гол в овертайме, когда все ребята так радуются и понимают, что мы прошли в следующий раунд. Невероятные эмоции.

– Понятно, что соперников не выбирают. Но кого бы хотели видеть во втором раунде?

– Мы об этом не думаем, мы сейчас готовимся к следующему раунду, какая команда будет, с такой и сыграем.

– Игрок «Ак Барса» Кирилл Петров говорил о том, что с такой игрой команда вряд ли пройдет далеко в плей-офф. Что сейчас можно ответить на это?

– Ничего мы не ответим, продолжаем делать свою работу. Не словами, а хоккеем будем показывать наши результаты и стараться проходить дальше.

– Ваши болельщики в этом сезоне невероятные.

– Я думаю, весь наш результат – это огромная часть поддержки болельщиков в этом сезоне. Играть в Нижнем Новгороде, дома, это одно из самых эмоциональных мест, невероятная поддержка. Играя здесь, чувствовали, будто играем дома какими-то моментами, когда они заряжали нас.

– Насколько возвращение придало уверенности команде сегодня?

– Большую уверенность. Леха – опытный игрок, который может подсказать и дать команде глотка воздуха, когда это нужно. В этом матче он был очень полезен.

– Что было в раздевалке после игры?

– Сегодня был взрыв эмоций в раздевалке. Все в шоке, что мы взяли этот матч и раунд. Но это только начало, – сказал нападающий « ».