Борис Михайлов: «Игровой рисунок Ларионова обыграл строгую игру «Динамо». Атака победила оборону»

считает, что в серии « » – « » (4-2) атака победила оборону.

«В этом году очень много приятных и неожиданных сюрпризов.

Если говорить о выступлении «Торпедо», то это действительно сюрприз. со своим статусом доказал, что даже с таким подбором можно играть и проводить ровно весь сезон .

Игровой рисунок Ларионова обыграл строгую игру «Динамо». Атака победила оборону. Но не сказал бы, что «Динамо» играет только от обороны», – сказал двукратный олимпийский чемпион.