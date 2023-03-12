Борис Михайлов: «Игровой рисунок Ларионова обыграл строгую игру «Динамо». Атака победила оборону»

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Борис Михайлов считает, что в серии «Торпедо» – «Динамо» (4-2) атака победила оборону.

«В этом году очень много приятных и неожиданных сюрпризов.

Если говорить о выступлении «Торпедо», то это действительно сюрприз. Игорь Ларионов со своим статусом доказал, что даже с таким подбором можно играть и проводить ровно весь сезон КХЛ.

Игровой рисунок Ларионова обыграл строгую игру «Динамо». Атака победила оборону. Но не сказал бы, что «Динамо» играет только от обороны», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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