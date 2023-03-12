Сафонов о серии с «Нефтехимиком»: «В КХЛ сейчас нет слабых команд, все подравнялись, бьются»

считает, что в Фонбет Чемпионате КХЛ нет слабых команд.

Нападающий «Ак Барса» подвел итоги серии с « » (4-2).

– Как далась серия с «Нефтехимиком»? Много экспертов говорили, что будет 4-0 или 4-1. Но, как оказалось, команда не подарок, как и многие в лиге.

– Сейчас нет слабых команд в лиге, все подравнялись, все бьются, тем более в плей-офф. Все знают, что это за время: хорошее, интересное. И здесь возрастает цена ошибки и ответственность другая. Серия была тяжелой, но интересной. Для болельщиков была интрига. Хорошие матчи, забивали много. Я думаю, было на что посмотреть.

– Может, удивила агрессия со стороны Нижнекамска?

– Тренеры разбирали, показывали нам, поэтому были готовы, я считаю.

– То есть особо сюрпризов не было?

– Тренеры здорово сработали, поэтому каких-то прям сюрпризов не было. Да, они там чуть меняли свою игру по ходу плей-офф, но в этом ничего такого нет. Мы тоже подстраивались временами.

– Впереди серия с « », который в регулярке вы обыграли 4 из 4. Что скажете о сопернике и вообще удивились ли, что они Уфу прошли со счетом 4-2?

– «Адмирал» – хорошая команда, здорово играли в регулярке и в плей-офф, некоторые игры их смотрели, они хорошо играли. Молодцы, вышли в следующий раунд.

– В двух матчах во Владивостоке вы им забили по шайбе, причем оба раза открывали счет. Можно ли сказать, что это удобная команда для вас?

– По себе ничего такого я не скажу, что какая-то «моя» команда. Получалось, забивал. Главное, чтобы сейчас в плей-офф также приносил результат, – сказал нападающий « ».