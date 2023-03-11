Билялетдинов о поражении «Салавата» от «Адмирала»: «Явления особого нет, судя по серии. Тоже думал, что Уфа сможет обыграть»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Нефтехимик Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Зинэтула Билялетдинов рассказал о победе над «Нефтехимиком» в серии плей-офф КХЛ.

«Ак Барс» обыграл нижнекамскую команду в шестом матче (4:2) и выиграл серию со счетом 4-2.

– Понимали, что игра будет сложной. Мы готовились и даже чуть-чуть не то чтобы перегорели, а оказались сжаты.

Хотелось бы, чтобы начало матча было бы лучше – так, как мы обычно начинаем. Соперник здорово играл, все матчи серии были боевыми, команды по-настоящему сражались.

Считаю, что мы сработали. Эта серия указала на те недостатки, которые у нас есть. Соперник нас неплохо подготовил. 

– Каким получился первый раунд для команды?

– Первый раунд всегда самый сложный и опасный. Понятно, что команды готовятся и делают это серьезно. Дальше будет непросто. Ребята – молодцы, старались играть так, как мы хотим. 

– Сильно ли удивились, что «Адмирал» победил «Салават Юлаев» и вышел во второй раунд?

– Судя по ходу серии, то явления особого нет. Тоже думал, что Уфа сможет обыграть соперника. Седьмая игра могла быть, но этого не произошло.

– Кагарлицкий забросил победную шайбу и набрал 7 (3+4) очков в серии. В регулярном чемпионате он был не совсем на лидирующих позициях. Что изменилось в его игре?

– Здесь желание выиграть. Нельзя откладывать на завтра. Каждая игра – это важная игра. Это понимание у него есть. Он мастеровитый хоккеист, который умеет забивать. Это он и сделал.

– По ходу этой серии «Нефтехимик» вас чем-то удивил?

– Не сказать, что удивил. Смотрел их последние матчи против «Металлурга». Это была хорошая игра, виден хороший показатель, что команда готова, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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2 комментария

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Tina
Ответ Кеша
Желаю Ак Барсу победы на Востоке и выхода в финал .
Поддерживаю!
Вперёд Барсы!!!
+1
0
+1
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Кеша
Желаю Ак Барсу победы на Востоке и выхода в финал .
+6
0
+6
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