Билялетдинов о поражении «Салавата» от «Адмирала»: «Явления особого нет, судя по серии. Тоже думал, что Уфа сможет обыграть»
Зинэтула Билялетдинов рассказал о победе над «Нефтехимиком» в серии плей-офф КХЛ.
«Ак Барс» обыграл нижнекамскую команду в шестом матче (4:2) и выиграл серию со счетом 4-2.
– Понимали, что игра будет сложной. Мы готовились и даже чуть-чуть не то чтобы перегорели, а оказались сжаты.
Хотелось бы, чтобы начало матча было бы лучше – так, как мы обычно начинаем. Соперник здорово играл, все матчи серии были боевыми, команды по-настоящему сражались.
Считаю, что мы сработали. Эта серия указала на те недостатки, которые у нас есть. Соперник нас неплохо подготовил.
– Каким получился первый раунд для команды?
– Первый раунд всегда самый сложный и опасный. Понятно, что команды готовятся и делают это серьезно. Дальше будет непросто. Ребята – молодцы, старались играть так, как мы хотим.
– Сильно ли удивились, что «Адмирал» победил «Салават Юлаев» и вышел во второй раунд?
– Судя по ходу серии, то явления особого нет. Тоже думал, что Уфа сможет обыграть соперника. Седьмая игра могла быть, но этого не произошло.
– Кагарлицкий забросил победную шайбу и набрал 7 (3+4) очков в серии. В регулярном чемпионате он был не совсем на лидирующих позициях. Что изменилось в его игре?
– Здесь желание выиграть. Нельзя откладывать на завтра. Каждая игра – это важная игра. Это понимание у него есть. Он мастеровитый хоккеист, который умеет забивать. Это он и сделал.
– По ходу этой серии «Нефтехимик» вас чем-то удивил?
– Не сказать, что удивил. Смотрел их последние матчи против «Металлурга». Это была хорошая игра, виден хороший показатель, что команда готова, – сказал главный тренер «Ак Барса».
Вперёд Барсы!!!