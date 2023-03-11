Билялетдинов о поражении «Салавата» от «Адмирала»: «Явления особого нет, судя по серии. Тоже думал, что Уфа сможет обыграть»

рассказал о победе над « » в серии плей-офф .

« » обыграл нижнекамскую команду в шестом матче (4:2) и выиграл серию со счетом 4-2.

– Понимали, что игра будет сложной. Мы готовились и даже чуть-чуть не то чтобы перегорели, а оказались сжаты.

Хотелось бы, чтобы начало матча было бы лучше – так, как мы обычно начинаем. Соперник здорово играл, все матчи серии были боевыми, команды по-настоящему сражались.

Считаю, что мы сработали. Эта серия указала на те недостатки, которые у нас есть. Соперник нас неплохо подготовил.

– Каким получился первый раунд для команды?

– Первый раунд всегда самый сложный и опасный. Понятно, что команды готовятся и делают это серьезно. Дальше будет непросто. Ребята – молодцы, старались играть так, как мы хотим.

– Сильно ли удивились, что «Адмирал» победил « » и вышел во второй раунд?

– Судя по ходу серии, то явления особого нет. Тоже думал, что Уфа сможет обыграть соперника. Седьмая игра могла быть, но этого не произошло.

– Кагарлицкий забросил победную шайбу и набрал 7 (3+4) очков в серии. В регулярном чемпионате он был не совсем на лидирующих позициях. Что изменилось в его игре?

– Здесь желание выиграть. Нельзя откладывать на завтра. Каждая игра – это важная игра. Это понимание у него есть. Он мастеровитый хоккеист, который умеет забивать. Это он и сделал.

– По ходу этой серии «Нефтехимик» вас чем-то удивил?

– Не сказать, что удивил. Смотрел их последние матчи против «Металлурга». Это была хорошая игра, виден хороший показатель, что команда готова, – сказал главный тренер «Ак Барса».