Кирилл Кольцов о вылете «Салавата»: «Полный провал. Не было делающих разницу игроков, заявленного атакующего хоккея с комбинациями мы не увидели»

назвал провалом вылет «Салавата Юлаева» из Кубка Гагарина от «Адмирала».

«Почему изначально люди предполагали, что « » сильнее « »? В плей-офф на первый план выходят хоккеисты, которые делают разницу в игре. Этих людей в уфимской команде абсолютно не наблюдалось. Никого не хочу обидеть, но говорю по факту. Хоккеисты, которые были лидерами на протяжении регулярного чемпионата, должны были решать в этой серии. Они этого не сделали. Соответственно, вопросы идут к формированию команды.

Сейчас будет очень много критики, что и понятно. Но она должна быть конструктивной.

Ту игру, которая была заявлена от руководства в начале сезона – атакующий хоккей с комбинациями, – думаю, что мы не увидели. Тот хоккей, который ставился тренерским штабом, изначально был пропагандирован на оборону своих ворот. Мы не увидели красивых атак, смены мест от нападающих, красивой игры. Того, чем славился «Салават» на протяжении последнего десятилетия. Но не могут защитники, которые в других командах всегда играли в меньшинстве, закрывать большинство в «Салавате».

Понятно, что сравнивать прошлую и сегодняшнюю команду нельзя. Мы в свое время выиграли три регулярных чемпионата подряд. Это сильное достижение, на которое никто особо не обращал внимания, как бы было все привычно. Поэтому для всех сейчас это полный провал.

Да, мы все переживаем за команду, главное – провести грамотную работу над ошибками. И я все-таки хотел бы сделать ставку на нашу молодежь. В ней я вижу наше будущее», – сказал экс-защитник «Салавата Юлаева».

Исторический гол, который впервые вывел «Адмирал» во второй раунд плей-офф. Его забил 29-летний дебютант КХЛ