Разин раскритиковал журналистов после 3:4: «Вы опять напишете, что ЦСКА расслабились, сами себе голы назабивали, да? Как обычно»
Тренер «Северстали» Андрей Разин раскритиковал журналистов после игры с ЦСКА (3:4, 2-3).
«Тяжело проигрывать. Играли хорошо, могли отыграться, переломить. К сожалению, два моментика хороших не реализовали, и в концовке вшестером тоже были моменты.
Плохое начало, некоторые ребята выпали. Потом, правда, нашли себя. Хотя о чем я говорю? Вы опять напишете, что ЦСКА расслабились, сами себе голы назабивали, да? Как обычно...
Пять раз обыграть за сезон ЦСКА, два из них в плей-офф, я считаю... Ладно, это ваша работа. Что хотите, то и делайте. Серия продолжается. Едем в Череповец-Чикаго.
Изменения сработали. Это должно быть ваше спортивно-журналистское расследование. Как я могу сказать, что мы изменили? Мы не все, конечно, поменяли. Вот в первой игре мы какие четыре гола пропустили? Не помните? С подставления. В остальных четырех матчах были эти голы?
Надо готовиться к вопросам, а вам лишь бы что спросить. Работать надо! Мы работаем. Как ваш коллега сказал – вдруг Разин опять начнет говорить, его рейтинг сразу упадет.
Ну вот, я начал говорить, мой рейтинг сейчас упадет. Мои акции растут? Я думаю, акции других компаний растут, у меня нет акций», – сказал тренер «Северстали».
2-2 ни кто, думаю и представить ни кто не мог перед началом плей-офф …
Красавцы!!!!
Северсталь здорово прижала армейцев в третьем периоде. Могли забросить пару шайб, наверное. Но и пропустить могли не меньше, а то и больше. В штангу и перекладину в этой игре заряжали Брюквин, Мамин, Каменев. Грига и Плотников, по одному разу, выходили 1 в 0.
Разину обидно, наверное. Могли и дотянуться. Но и Федоров был недоволен после игры. Могли бы и не доводить до валидольной концовки в третьем периоде.