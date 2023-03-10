Разин раскритиковал журналистов после 3:4: «Вы опять напишете, что ЦСКА расслабились, сами себе голы назабивали, да? Как обычно»

Тренер «Северстали» раскритиковал журналистов после игры с (3:4, 2-3).

«Тяжело проигрывать. Играли хорошо, могли отыграться, переломить. К сожалению, два моментика хороших не реализовали, и в концовке вшестером тоже были моменты.

Плохое начало, некоторые ребята выпали. Потом, правда, нашли себя. Хотя о чем я говорю? Вы опять напишете, что ЦСКА расслабились, сами себе голы назабивали, да? Как обычно...

Пять раз обыграть за сезон ЦСКА, два из них в плей-офф, я считаю... Ладно, это ваша работа. Что хотите, то и делайте. Серия продолжается. Едем в Череповец-Чикаго.

Изменения сработали. Это должно быть ваше спортивно-журналистское расследование. Как я могу сказать, что мы изменили? Мы не все, конечно, поменяли. Вот в первой игре мы какие четыре гола пропустили? Не помните? С подставления. В остальных четырех матчах были эти голы?

Надо готовиться к вопросам, а вам лишь бы что спросить. Работать надо! Мы работаем. Как ваш коллега сказал – вдруг Разин опять начнет говорить, его рейтинг сразу упадет.

Ну вот, я начал говорить, мой рейтинг сейчас упадет. Мои акции растут? Я думаю, акции других компаний растут, у меня нет акций», – сказал тренер « ».