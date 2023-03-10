Сергей Коньков: «Если «Локомотив» в плей-офф КХЛ попадет на ЦСКА, то захочет вернуть должок, отобрать звание чемпиона»

предполагает, что следующим соперником «Локомотива» станет .

Ярославский клуб в плей-офф Кубка Гагарина ранее был сильнее «Витязя» (4-1).

«По следующему сопернику «Локомотива» стоит подождать. Наверное, это будет ЦСКА, потому что армейцы выглядят предпочтительнее череповчан. Но давайте дождемся итогов этой серии.

«Северсталь» зарекомендовала себя очень неуступчивой командой, которая готова сражаться за победу и не смотрит на имена и на ранги ЦСКА.

Если в полуфинале Запада встретятся ЦСКА и «Локомотив», то второй сезон подряд у них будет сражение. И я думаю, что Ярославль захочет вернуть должок, отобрать звание чемпиона на пути к кубку.

Если так сложится, то нас ждет интересная серия. Но я не хочу забегать вперед, потому «Северсталь» отчаянно сражается. В этой серии еще далеко не все ясно», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина и экс-нападающий « ».