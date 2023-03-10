Вячеслав Быков: «Капризову нужно полностью залечить травму, чтобы не было рецидива. Это очень важно»

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Вячеслав Быков высказался о травме форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

Игрок пропустит 3-4 недели из-за повреждения нижней части тела.

«В бытность игрока у меня тоже случались травмы. Это не очень приятное время, когда нужно залечивать травмы, чтобы набрать форму. Всегда обидно, когда ты оторван от любимого дела.

Я сочувствую Кириллу. Для нашей аудитории, для сборной команды – это игрок основного состава. Редко, когда профессионалы такого уровня проходят всю карьеру без травм.

Он молодой игрок, восстановление происходит быстрее. Есть и новые технологии, и новые методы. Будем надеяться, что это займет не так много времени.

Важно иметь терпение и правильное лечение. Нужно залечить травму полностью, чтобы не было рецидива. Это очень важно. Удачи и терпения Кириллу!» – сказал бывший главный тренер сборной России.

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