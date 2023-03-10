Кожевников о травме Капризова: «У «Миннесоты» будут проблемы. Он ключевой игрок в команде, делает голы практически из ничего»
Александр Кожевников высказался касательно травмы Кирилла Капризова.
Форвард пропустит 3-4 недели из-за повреждения нижней части тела.
«Для «Миннесоты» это большая потеря. Он ключевой игрок в этой команде. Умеет заводить ребят и делает голы практически из ничего, может создать моменты.
Так что у «Миннесоты» будут проблемы», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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