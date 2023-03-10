Сергей Гимаев-младший: «Лидеры «Сибири» не дотягивают до лидеров «Авангарда», которые забирают игры»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Сергей Гимаев-младший Хоккей

Сергей Гимаев-младший отметил, что у «Сибири» неопытная линия обороны.

Команда уступает 1-3 в серии плей-офф с «Авангардом».

«Сибирь» должна была брать свое за счет дисциплины, но дисциплины у команды нет. Глупые удаления «Сибири», невероятное большинство «Авангарда» – и омичи ведут в серии.

Сказывается и то, что у «Сибири» неопытная линия обороны, допускающая большое количество неправильных действий. Да и лидеры «Сибири» пока не дотягивают до лидеров «Авангарда», которые забирают игры. И это при том, что у «Сибири» больше моментов – команда больше владеет шайбой, наносит больше бросков и вроде бы владеет инициативой.

1-3, отступать «Сибири» некуда, но они больше сами виноваты в том, что серия так складывается», – сказал комментатор «КХЛ ТВ».

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2 комментария

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Серафим Войнов
Всё правильно, всё по делу.
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Игорь Климов
Да, в плей-офф исходы матчей решают нюансы, а Авангард в этом более опытен.
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