Сергей Гимаев-младший: «Лидеры «Сибири» не дотягивают до лидеров «Авангарда», которые забирают игры»

отметил, что у «Сибири» неопытная линия обороны.

Команда уступает 1-3 в серии плей-офф с « ».

« » должна была брать свое за счет дисциплины, но дисциплины у команды нет. Глупые удаления «Сибири», невероятное большинство «Авангарда» – и омичи ведут в серии.

Сказывается и то, что у «Сибири» неопытная линия обороны, допускающая большое количество неправильных действий. Да и лидеры «Сибири» пока не дотягивают до лидеров «Авангарда», которые забирают игры. И это при том, что у «Сибири» больше моментов – команда больше владеет шайбой, наносит больше бросков и вроде бы владеет инициативой.

1-3, отступать «Сибири» некуда, но они больше сами виноваты в том, что серия так складывается», – сказал комментатор «КХЛ ТВ».