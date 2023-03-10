Просветов об НХЛ: «Я иду за мечтой. Пока будет хоть малейший шанс играть в Северной Америке, я буду за него держаться»

сообщил, что будет делать все, чтобы закрепиться в .

Сегодня 24-летний голкипер «Аризоны» одержал первую победу в лиге – в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:1).

– После этого сезона заканчивается ваш контракт с «Аризоной» на $0,75 млн в год. Пока речь не шла о продлении? Ведь чемпионат для «Койотис» скоро закончится.

– Насчет того, что закончится, пока не знаю. Мы еще повоюем! Буду играть и в НХЛ, и в за « ». Сезон еще идет, и никогда не знаешь, куда он повернется. Тем более команда сейчас хорошо играет.

А по поводу меня – конечно же, переговоры еще не вели. Все будет в конце сезона, и мы решим, сядем за стол переговоров, придем к правильным цифрам. Это бизнес, поэтому нужно будет договариваться. А на данный момент пока все остается, как есть.

– Вы рассчитываете продолжить свою карьеру в НХЛ?

– Да, конечно же, это моя мечта – до последнего делать все, чтобы закрепиться в НХЛ, играть в этой лиге. Пока у меня будет хоть малейший шанс играть в Северной Америке, я буду за него держаться. Я иду за мечтой. Но еще рано говорить, где я окажусь в следующем сезоне, – сказал вратарь «Аризоны».