Просветов – 11-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Рекорд повторен, как и по общему числу россиян с 2005 года (57)

Теги Аризона Семен Варламов Сергей Бобровский НХЛ рекорды Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Илья Самсонов Александр Георгиев Петр Кочетков Даниил Тарасов 1999 Ярослав Аскаров Иван Просветов Хоккей

Иван Просветов – 11-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ, рекорд повторен.

24-летний голкипер «Аризоны» одержал первую победу в лиге – в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:1). 

Он стал одиннадцатым российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне НХЛ.

Просветов присоединился к Игорю Шестеркину («Рейнджерс»), Илье Сорокину, Семену Варламову (оба – «Айлендерс»), Александру Георгиеву («Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому  («Флорида»), Петру Кочеткову («Каролина»), Илье Самсонову («Торонто»), Даниилу Тарасову («Коламбус») и Ярославу Аскарову («Нэшвилл»). 

Таким образом, вновь повторен российский рекорд по числу вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ. Он был установлен в сезоне-2020/21 и впервые повторен в сезоне-2021/22. 

В целом Просветов стал 57-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча в этом сезоне провели 11 вратарей, 15 защитников и 31 форвард.

В прошлом сезоне хотя бы 1 матч в НХЛ тоже провели 57 россиян. Это максимальные показатели после локаута-2004/05.

Рекордным остается сезон-2000/01, когда хотя бы один матч провели сразу 72 игрока.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasyamarch91
Эх, если бы не скрывался от армии один человек, играя при этом за сборную, рекорд обновили бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasanotu
Эффект Роттенберга и Третьяка
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Худобин может ещё сыграть, в принципе
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
raspisanie77
Дайте шанс Князеву, Соколову, Пономареву
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий