Просветов – 11-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Рекорд повторен, как и по общему числу россиян с 2005 года (57)
Иван Просветов – 11-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ, рекорд повторен.
24-летний голкипер «Аризоны» одержал первую победу в лиге – в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:1).
Он стал одиннадцатым российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне НХЛ.
Просветов присоединился к Игорю Шестеркину («Рейнджерс»), Илье Сорокину, Семену Варламову (оба – «Айлендерс»), Александру Георгиеву («Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому («Флорида»), Петру Кочеткову («Каролина»), Илье Самсонову («Торонто»), Даниилу Тарасову («Коламбус») и Ярославу Аскарову («Нэшвилл»).
Таким образом, вновь повторен российский рекорд по числу вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ. Он был установлен в сезоне-2020/21 и впервые повторен в сезоне-2021/22.
В целом Просветов стал 57-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча в этом сезоне провели 11 вратарей, 15 защитников и 31 форвард.
В прошлом сезоне хотя бы 1 матч в НХЛ тоже провели 57 россиян. Это максимальные показатели после локаута-2004/05.
Рекордным остается сезон-2000/01, когда хотя бы один матч провели сразу 72 игрока.
4 комментария