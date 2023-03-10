Просветов – 11-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Рекорд повторен, как и по общему числу россиян с 2005 года (57)

– 11-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ, рекорд повторен.

24-летний голкипер «Аризоны» одержал первую победу в лиге – в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:1).

Он стал одиннадцатым российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне .

Просветов присоединился к Игорю Шестеркину («Рейнджерс»), , (оба – «Айлендерс»), («Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому («Флорида»), («Каролина»), («Торонто»), («Коламбус») и («Нэшвилл»).

Таким образом, вновь повторен российский рекорд по числу вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ. Он был установлен в сезоне-2020/21 и впервые повторен в сезоне-2021/22.

В целом Просветов стал 57-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча в этом сезоне провели 11 вратарей, 15 защитников и 31 форвард.

В прошлом сезоне хотя бы 1 матч в НХЛ тоже провели 57 россиян. Это максимальные показатели после локаута-2004/05.

Рекордным остается сезон-2000/01, когда хотя бы один матч провели сразу 72 игрока.