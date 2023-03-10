Просветов о первой победе в НХЛ: «Я ждал этого. Это то, о чем мечтает каждый ребенок»

Вратарь «Аризоны» Иван Просветов поделился эмоциями после первой победы в НХЛ.

24-летний голкипер отразил 39 из 40 бросков «Нэшвилла» (4:1). Россиянин сыграл за «Койотис» впервые в этом сезоне.

«Я ждал этого. Я мечтал об этом. Я не ожидал, что это произойдет в течение недели, потому что я только проснулся и был готов отправиться играть в Милуоки, но это захватывающе.

Это то, о чем мечтает каждый ребенок», – сказал вратарь «Аризоны».

В текущем сезоне Просветов выступал за «Тусон» в АХЛ.

Просветов одержал 1-ю победу в НХЛ, отразив 39 из 40 бросков «Нэшвилла». Он сыграл за «Аризону» впервые в сезоне

Просветов – 11-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Рекорд повторен, как и по общему числу россиян с 2005 года (57)