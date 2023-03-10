Просветов одержал 1-ю победу в НХЛ, отразив 39 из 40 бросков «Нэшвилла». Он сыграл за «Аризону» впервые в сезоне

Теги Нэшвилл Аризона НХЛ Тусон Иван Просветов Хоккей

Иван Просветов одержал 1-ю победу в НХЛ, отразив 39 из 40 бросков «Нэшвилла».

24-летний вратарь «Аризоны» был назван первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Предаторс» (4:1). 

Россиянин сыграл за «Койотис» впервые в этом сезоне. В предыдущих двух сезонах он провел по 3 матча, но ни разу не побеждал.

В текущем сезоне Иван выступал за «Тусон» в АХЛ – 35 игр, 16 побед, 90,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,06. 

1 комментарий

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Фёдор Кузнецов
57 россиянин сыгравший в сезоне, повторение прошлого года
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