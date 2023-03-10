Просветов одержал 1-ю победу в НХЛ, отразив 39 из 40 бросков «Нэшвилла». Он сыграл за «Аризону» впервые в сезоне
Иван Просветов одержал 1-ю победу в НХЛ, отразив 39 из 40 бросков «Нэшвилла».
24-летний вратарь «Аризоны» был назван первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Предаторс» (4:1).
Россиянин сыграл за «Койотис» впервые в этом сезоне. В предыдущих двух сезонах он провел по 3 матча, но ни разу не побеждал.
В текущем сезоне Иван выступал за «Тусон» в АХЛ – 35 игр, 16 побед, 90,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,06.
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