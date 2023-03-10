Просветов одержал 1-ю победу в НХЛ, отразив 39 из 40 бросков «Нэшвилла». Он сыграл за «Аризону» впервые в сезоне

одержал 1-ю победу в , отразив 39 из 40 бросков « ».

24-летний вратарь «Аризоны» был назван первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Предаторс» (4:1).

Россиянин сыграл за «Койотис» впервые в этом сезоне. В предыдущих двух сезонах он провел по 3 матча, но ни разу не побеждал.

В текущем сезоне Иван выступал за « » в АХЛ – 35 игр, 16 побед, 90,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,06.