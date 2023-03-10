Крэйг Вудкрофт: «Не думаю, что минское «Динамо» играет грязнее СКА»

Главный тренер минского « » не считает, что его команда играет грязнее .

Армейцы обыграли белорусский клуб (6:3), поведя 3-2 в серии 1-раунда Кубка Гагарина.

«Интенсивная и равная игра. К сожалению, не добились результата. Надо восстановиться и подготовиться к следующей игре.

Два компонента, которые сегодня сделали разницу и которые нам надо улучшить — переход из обороны в атаку и игра в меньшинстве. Например, нельзя в меньшинстве дважды давать лучшему снайперу соперника бросать с пятака.

Какой еще совет я дам игрокам перед следующим матчем? Нужно избавиться от индивидуальных ошибок и соответствовать уровню игры.

Ротенберг считает, что мы играем грязно? Я не думаю, что мы играем грязнее соперника», – сказал .