Крэйг Вудкрофт: «Не думаю, что минское «Динамо» играет грязнее СКА»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Крэйг Вудкрофт Хоккей

Главный тренер минского «Динамо» не считает, что его команда играет грязнее СКА.

Армейцы обыграли белорусский клуб (6:3), поведя 3-2 в серии 1-раунда Кубка Гагарина.

«Интенсивная и равная игра. К сожалению, не добились результата. Надо восстановиться и подготовиться к следующей игре.

Два компонента, которые сегодня сделали разницу и которые нам надо улучшить — переход из обороны в атаку и игра в меньшинстве. Например, нельзя в меньшинстве дважды давать лучшему снайперу соперника бросать с пятака.

Какой еще совет я дам игрокам перед следующим матчем? Нужно избавиться от индивидуальных ошибок и соответствовать уровню игры.

Ротенберг считает, что мы играем грязно? Я не думаю, что мы играем грязнее соперника», – сказал Крэйг Вудкрофт.

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1 комментарий

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SuperDubina
Грязнее СКА в нашем хоккее нет ничего
+3
-1
+2
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