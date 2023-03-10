Быков о том, допускает ли вылет СКА, ЦСКА и «Ак Барса» на ранней стадии: «В плей-офф все возможно»

высказался о том, возможен ли вылет СКА и ЦСКА на ранней стадии плей-офф.

«Почему в этом сезоне аутсайдеры играют на равных с фаворитами в плей-офф? Ну, я думаю, может быть, это из-за того, что команды сравниваются по мастерству, игроки подтягиваются в других командах, где они считались не такими фаворитами, приобретают опыт борьбы в плей-офф.

Ситуация с иностранными игроками заставляет клубы искать резервы среди своих воспитанников. Думаю, что это должно было сыграть. Проанализировав ситуацию, команды должны были больше внимания уделить развитию своей школы, резерва, искать новые методы, методики, технологии и привлекать хороших специалистов для того, чтобы улучшать игру, усиливать игру молодежи, чтобы оттуда был качественный приток.

Допускаю ли я вылет таких фаворитов, как СКА, и « » на ранней стадии плей-офф, учитывая текущую ситуацию? На то есть такое соревнование, как плей-офф, где все возможно. Потому что это совершенно другое соревнование. Здесь другие амбиции, другое отношение, ну, не то, что другое, все те качества игрока, которые у него есть, они в этот период усиливаются еще больше.

Гладкий чемпионат – это подготовка к основному мероприятию плей-офф. И здесь как раз вот эта закалка и оттачивание мастерства проглядываются. Кто сильнее характером, кто больше нацелен, у кого амбиции сочетаются с работой, которая была проделана, те и будут пробиваться. Но это не значит, что не может быть сюрпризов. Я думаю, что здесь всякое возможно.

Это именно настрой команды. Неважно, стал ты первым или последним. Здесь важен настрой, с каким настроем ты выходишь в плей-офф. Многие по-разному же могут строить стратегию. Если команды попадают в плей-офф, то они уже готовятся к чемпионату несмотря на то, что остаются какие-то последние матчи. А те, кто бежит за каким-то рекордом в гладком чемпионате, они могут этот поезд пропустить.

Прибавляется ли в такой ситуации зрительский интерес? Конечно, конечно, здесь уже когда идет борьба за вылет, то градус борьбы, накал повышается», – сказал бывший главный тренер сборной России.