«Канадцы играют так, что можно не просто здоровье потерять. Почему наши в НХЛ себе такого не позволяют?». Ротенберг о минском «Динамо»

высказался о грязных приемах хоккеистов минского « ».

СКА победил команду из Беларуси (6:3, 3-2 в серии) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Хорошая боевая игра плей-офф. Отдельная благодарность команде – держали удар, все в крови. Выгрызли победу. Соперник применял свои грязные канадские приемчики, но мы на них не повелись. На провокации ответили голами.

Спасибо всей арене, которая гнала нас вперед. Готовимся к следующей игре. Надо брать следующий матч.

– В концовке второго периода вы эмоционально отреагировали на эпизод с и . Прокомментируйте, пожалуйста.

– Знаете, есть правила игры в хоккей, а есть жизненные понятия.

Наверное, по правилам хоккея нет нарушения в том, что в момент броска Душак ударил клюшкой по лицу нашего игрока.

Но он мог этого не делать. Он сделал это специально. Там получилось на тоненького – вопрос жизни и смерти. Так не делается.

Будем наказывать голами за все эти грязные приемчики – нам не привыкать.

Канадцы так играют, но они должны понимать, что есть жизненные правила. Почему, когда наши хоккеисты приезжают в , они себе такого не позволяют?

Канадцы приезжают сюда, играют так, что можно не просто здоровье потерять, а вообще…

У нас столько хоккеистов в этом сезоне выпали из-за травм. Держим удар. Будем отвечать на это голами – другого варианта у нас нет, – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг спустился к бортику и выругался на английском языке в адрес скамейки минского «Динамо»