«Канадцы играют так, что можно не просто здоровье потерять. Почему наши в НХЛ себе такого не позволяют?». Ротенберг о минском «Динамо»

Теги СКА НХЛ Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Марат Хуснутдинов Джозеф Душак Хоккей

Роман Ротенберг высказался о грязных приемах хоккеистов минского «Динамо».

СКА победил команду из Беларуси (6:3, 3-2 в серии) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Хорошая боевая игра плей-офф. Отдельная благодарность команде – держали удар, все в крови. Выгрызли победу. Соперник применял свои грязные канадские приемчики, но мы на них не повелись. На провокации ответили голами.

Спасибо всей арене, которая гнала нас вперед. Готовимся к следующей игре. Надо брать следующий матч.

– В концовке второго периода вы эмоционально отреагировали на эпизод с Джозефом Душаком и Маратом Хуснутдиновым. Прокомментируйте, пожалуйста.

– Знаете, есть правила игры в хоккей, а есть жизненные понятия.

Наверное, по правилам хоккея нет нарушения в том, что в момент броска Душак ударил клюшкой по лицу нашего игрока.

Но он мог этого не делать. Он сделал это специально. Там получилось на тоненького – вопрос жизни и смерти. Так не делается.

Будем наказывать голами за все эти грязные приемчики – нам не привыкать.

Канадцы так играют, но они должны понимать, что есть жизненные правила. Почему, когда наши хоккеисты приезжают в НХЛ, они себе такого не позволяют?

Канадцы приезжают сюда, играют так, что можно не просто здоровье потерять, а вообще…

У нас столько хоккеистов в этом сезоне выпали из-за травм. Держим удар. Будем отвечать на это голами – другого варианта у нас нет, – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг спустился к бортику и выругался на английском языке в адрес скамейки минского «Динамо»

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23 комментария

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Web_kz
Подобное поведение - это ещё одно подтверждение того, что он никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне.
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Dyman
Нытье...
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Владимир Синицын
рома ты в натуре за базар отвечаешь или так порожняк несёшь.
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Trash Talking
Ответ Stop-D
Нет, игровой эпизод в котором игрок СКА сам виноват, судьи просмотрели момент и тоже там ничего не увидели (так как действительно не было нарушения).
По моменту понятно, а в целом в серии? Говорят, вроде много грязи от Минска, хотя опять же - хочется адекватное и объективное мнение.
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Самый адовый Крикун
Такой хоккей нам не нужен, хвалёные канадские профессионалы получили своë!
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MikhaL
Справедливости ради, наших в НХЛ берут играть, подраться там своих хватает.
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Sanan1908
В хоккее есть только хоккейные правила! Какие нафиг жизненные правила
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Sanan1908
В хоккее есть только хоккейные правила! Какие нафиг жизненные правила
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Nikita Nikitin
Что он несёт? Он просто смешон.
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Samsung Galaxy
Есть жизненые "понятия" 😄
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Stop-D
Ответ Trash Talking
Если отбросить личность Ротенберга, то он говорит объективно или предвзято? Просто я матч не смотрел, но интересно, действительно ли грязно себя ведут легионеры Минска?
Нет, игровой эпизод в котором игрок СКА сам виноват, судьи просмотрели момент и тоже там ничего не увидели (так как действительно не было нарушения).
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Кеша
Такого поведения на скамейке игроков себе не позволяет ни один первый вице президент национальных федераций хоккея в Мире и по совместительству главный тренер клуба - это даже трудно представить . К этому надо добавить должность в КХЛ - член совета директоров, заместитель председателя правления Континентальной хоккейной лиги . Вот это действительно такого никто себе позволить не может . Мне трудно представить Александра Ивановича Медведева в такой роли .
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Stop-D
Очередной поток бреда от этого товарища, просто очередная ересь не имеющая отношения к реальности, по сути игрок СКА нырнул лицом на лед и ему случайно зарядили клюшкой по лицу, и этот "тренер" умудрился приплести сюда НХЛ)))
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HockeyMan
Завтра на собрании Кхл примут новое правило: никаких канадцев в кхл 🤣🤣🤣
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Ярославец75
Может по понятиям начнем в хоккей играть?
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Дмитрий9779
Ну нет,с Хуснутдиновым игровой момент,Бардаков неудачно упал,все остальное по правилам,так же и у Динамо одному шайбой попало,второй тоже неудачно упал,третьему Яшкин врезал,Яшкину тоже врезали,играем дальше,это хоккей.
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Silky Mitts
Просто прикиньте, если бы тренер команды НХЛ так высказался о российских игроках, сколько бы вони было про русофобию.
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Trash Talking
Если отбросить личность Ротенберга, то он говорит объективно или предвзято? Просто я матч не смотрел, но интересно, действительно ли грязно себя ведут легионеры Минска?
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J-12
ахахах КАНАДЦЫ! Слово система заменина на канадцев
Ну это правда человек мем. Не знаю как его серьёзно можно воспринимать
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chto s licom?
надоел ныть, жизненные правила там у него
+5
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МакДи 97
Ответ Ilia Tikhonov
Какой то фетиш на канадцев,в каждом интервью. Может просто Роман латентный канадец?
Неа, финн)
+5
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Ilia Tikhonov
Какой то фетиш на канадцев,в каждом интервью. Может просто Роман латентный канадец?
+22
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МакДи 97
Может, потому что в НХЛ одинаковые правила для всех?
+11
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