«Канадцы играют так, что можно не просто здоровье потерять. Почему наши в НХЛ себе такого не позволяют?». Ротенберг о минском «Динамо»
Роман Ротенберг высказался о грязных приемах хоккеистов минского «Динамо».
СКА победил команду из Беларуси (6:3, 3-2 в серии) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
– Хорошая боевая игра плей-офф. Отдельная благодарность команде – держали удар, все в крови. Выгрызли победу. Соперник применял свои грязные канадские приемчики, но мы на них не повелись. На провокации ответили голами.
Спасибо всей арене, которая гнала нас вперед. Готовимся к следующей игре. Надо брать следующий матч.
– В концовке второго периода вы эмоционально отреагировали на эпизод с Джозефом Душаком и Маратом Хуснутдиновым. Прокомментируйте, пожалуйста.
– Знаете, есть правила игры в хоккей, а есть жизненные понятия.
Наверное, по правилам хоккея нет нарушения в том, что в момент броска Душак ударил клюшкой по лицу нашего игрока.
Но он мог этого не делать. Он сделал это специально. Там получилось на тоненького – вопрос жизни и смерти. Так не делается.
Будем наказывать голами за все эти грязные приемчики – нам не привыкать.
Канадцы так играют, но они должны понимать, что есть жизненные правила. Почему, когда наши хоккеисты приезжают в НХЛ, они себе такого не позволяют?
Канадцы приезжают сюда, играют так, что можно не просто здоровье потерять, а вообще…
У нас столько хоккеистов в этом сезоне выпали из-за травм. Держим удар. Будем отвечать на это голами – другого варианта у нас нет, – сказал главный тренер СКА.
Ротенберг спустился к бортику и выругался на английском языке в адрес скамейки минского «Динамо»
Ну это правда человек мем. Не знаю как его серьёзно можно воспринимать