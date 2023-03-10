«Эдмонтон» обыграл «Бостон», забросив 3 шайбы подряд при счете 0:2. Макдэвид остался без очков, у Драйзайтля 0+1
«Эдмонтон» обыграл «Бостон», забросив 3 шайбы подряд при счете 0:2, Макдэвид – без очков.
Клуб из Альберты одержал волевую победу на выезде над лидером регулярного чемпионата НХЛ – 3:2. После первого периода «Брюинс» вели со счетом 2:0.
«Эдмонтон» отыграл одну шайбу во втором периоде (Эван Бушар), в третьем сравнял счет (Райан Маклауд) и вышел вперед (Дарнелл Нерс).
Отметим, что лидер гонки бомбардиров Коннор Макдэвид (124 очка в 66 матчах) остался без очков впервые за 12 игр. Идущий на втором месте Леон Драйзайтль (97 очков в 64 играх) отметился 1 передачей.
Таким образом, канадский клуб завершил 10-матчевую победную серию «Бостона».
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