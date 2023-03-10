«Эдмонтон» обыграл «Бостон», забросив 3 шайбы подряд при счете 0:2. Макдэвид остался без очков, у Драйзайтля 0+1

Теги Бостон Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Дарнелл Нерс Эван Бушар Райан Маклауд Хоккей

«Эдмонтон» обыграл «Бостон», забросив 3 шайбы подряд при счете 0:2, Макдэвид – без очков.

Клуб из Альберты одержал волевую победу на выезде над лидером регулярного чемпионата НХЛ – 3:2. После первого периода «Брюинс» вели со счетом 2:0. 

«Эдмонтон» отыграл одну шайбу во втором периоде (Эван Бушар), в третьем сравнял счет (Райан Маклауд) и вышел вперед (Дарнелл Нерс). 

Отметим, что лидер гонки бомбардиров Коннор Макдэвид (124 очка в 66 матчах) остался без очков впервые за 12 игр. Идущий на втором месте Леон Драйзайтль (97 очков в 64 играх) отметился 1 передачей. 

Таким образом, канадский клуб завершил 10-матчевую победную серию «Бостона». 

3 комментария

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Шлёма Презерман
Че нам Макди, вон Орел без очков остался, вот это да.
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MacAr4i
Даже в пустые не смог нашакалить, не один шанс был)) совсем не день МакДэвида
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-5
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Фёдор Кузнецов
Убрали Клима Костина из заявки и Макдэвид сразу без очков
+3
-5
-2
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