«Эдмонтон» обыграл «Бостон», забросив 3 шайбы подряд при счете 0:2. Макдэвид остался без очков, у Драйзайтля 0+1

«Эдмонтон» обыграл « », забросив 3 шайбы подряд при счете 0:2, Макдэвид – без очков.

Клуб из Альберты одержал волевую победу на выезде над лидером регулярного чемпионата – 3:2. После первого периода «Брюинс» вели со счетом 2:0.

« » отыграл одну шайбу во втором периоде ( ), в третьем сравнял счет (Райан Маклауд) и вышел вперед ( ).

Отметим, что лидер гонки бомбардиров Коннор Макдэвид (124 очка в 66 матчах) остался без очков впервые за 12 игр. Идущий на втором месте Леон Драйзайтль (97 очков в 64 играх) отметился 1 передачей.

Таким образом, канадский клуб завершил 10-матчевую победную серию «Бостона».