Макдэвид, Кутюр и вратарь «Чикаго» Стэлок с шатаутом – звезды дня в НХЛ
Коннор Макдэвид, Логан Кутюр и Алекс Стэлок – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с дублем в ворота «Баффало» (3:2). Форвард набрал 124-е очко в сезоне и установил новый личный рекорд.
Вторая звезда – капитан «Сан-Хосе» Логан Кутюр с 2 (1+1) очками в матче с «Виннипегом» (3:2 ОТ).
Третья звезда – вратарь «Чикаго» Алекс Стэлок, сыгравший на ноль против «Оттавы» (5:0) при 35 отраженных бросках.
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