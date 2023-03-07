Макдэвид, Кутюр и вратарь «Чикаго» Стэлок с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Чикаго Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Логан Кутюр Алекс Стэлок Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид, Логан Кутюр и Алекс Стэлок – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с дублем в ворота «Баффало» (3:2). Форвард набрал 124-е очко в сезоне и установил новый личный рекорд. 

Вторая звезда – капитан «Сан-Хосе» Логан Кутюр с 2 (1+1) очками в матче с «Виннипегом» (3:2 ОТ). 

Третья звезда – вратарь «Чикаго» Алекс Стэлок, сыгравший на ноль против «Оттавы» (5:0) при 35 отраженных бросках. 

2 комментария

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hockeyrussia
Ответ walderama72
А почему Эвандер Кейн за Эдмонтон не играет, кто знает? Последний матч 17-го февраля и пропал куда-то. В списке травмированных нет.
На ДФО травма у него: https://www.dailyfaceoff.com/players/news/evander-kane/65
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walderama72
А почему Эвандер Кейн за Эдмонтон не играет, кто знает? Последний матч 17-го февраля и пропал куда-то. В списке травмированных нет.
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