Макдэвид, Кутюр и вратарь «Чикаго» Стэлок с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Коннор Макдэвид, Логан Кутюр и Алекс Стэлок – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – капитан « » с дублем в ворота «Баффало» (3:2). Форвард набрал 124-е очко в сезоне и установил новый личный рекорд.

Вторая звезда – капитан « » с 2 (1+1) очками в матче с «Виннипегом» (3:2 ОТ).

Третья звезда – вратарь « » , сыгравший на ноль против «Оттавы» (5:0) при 35 отраженных бросках.