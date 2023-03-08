Кучеров – 3-й игрок в истории «Тампы», набравший 90+ очков в 3+ сезонах
Никита Кучеров достиг отметки в 90 очков за сезон в 3-й раз за карьеру в НХЛ.
Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) балла в матче с «Филадельфией» (5:2).
Теперь на его счету 91 (25+66) очко в 64 играх сезона.
Кучеров стал 3-м игроком в истории «Лайтнинг», набравшим не менее 90 баллов в НХЛ в 3 и более сезонах.
Ранее это сделали Мартен Сен-Луи (4 сезона) и Стивен Стэмкос (5).
Напомним, в сезоне-2017/18 на счету Кучерова было 100 (39+61) очков, в сезоне-2018/19 – 128 (41+87) баллов.
Могло быть значительно больше как 90+ сезонов, так и 100+!!!