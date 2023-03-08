Кучеров – 3-й игрок в истории «Тампы», набравший 90+ очков в 3+ сезонах

достиг отметки в 90 очков за сезон в 3-й раз за карьеру в НХЛ.

Форвард « » набрал 3 (2+1) балла в матче с «Филадельфией» (5:2).

Теперь на его счету 91 (25+66) очко в 64 играх сезона.

Кучеров стал 3-м игроком в истории «Лайтнинг», набравшим не менее 90 баллов в в 3 и более сезонах.

Ранее это сделали (4 сезона) и (5).

Напомним, в сезоне-2017/18 на счету Кучерова было 100 (39+61) очков, в сезоне-2018/19 – 128 (41+87) баллов.