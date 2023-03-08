Кучеров – 3-й игрок в истории «Тампы», набравший 90+ очков в 3+ сезонах

Теги Тампа-Бэй Мартен Сен-Луи НХЛ рекорды Стивен Стэмкос Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров достиг отметки в 90 очков за сезон в 3-й раз за карьеру в НХЛ.

Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) балла в матче с «Филадельфией» (5:2).

Теперь на его счету 91 (25+66) очко в 64 играх сезона.

Кучеров стал 3-м игроком в истории «Лайтнинг», набравшим не менее 90 баллов в НХЛ в 3 и более сезонах. 

Ранее это сделали Мартен Сен-Луи (4 сезона) и Стивен Стэмкос (5).

Напомним, в сезоне-2017/18 на счету Кучерова было 100 (39+61) очков, в сезоне-2018/19 – 128 (41+87) баллов.

6 комментариев

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ИваннИванов
Как по мне, это малоинтересный факт. У СенЛуи одна сотня, У Стэмкоса, кажется, тоже. У Кучерова уже две, скоро будет три. Так что количество сезонов с 90+ не столь важно.
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56prost
...удачи ,здоровья,и под свой же рекорд регулярку
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#nikon
Это для него не предел.
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Александр Бабуев
И все сезоны с 90+ в итоге стали/-нут 100+ очковыми, конечно рано насчет этого сезона говорить, но если без травм, то гарантированные 100+

Могло быть значительно больше как 90+ сезонов, так и 100+!!!
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AndreyEN
Куч всемогуч!!! Никита красавец 👍
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Андрей Герасимов
Куч могуч.
+9
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