«Кучеров писал, что команда прям не готова. Если Купер начнет подстраиваться под лидеров, еще хуже будет». Курдин о «Тампе»

Первый тренер поделился мыслями о серии поражений «Тампы».

«Лайтнинг» уступили «Каролине» (0:6) в матче регулярного чемпионата . Это поражение стало для « » пятым подряд и восьмым в десяти последних играх.

– Джон Купер – тренер непростой. Говоря молодежным языком, тренер «душный». Никита Кучеров не обидится на него за то, что в запас попал? Или эта ситуация сделает его еще сильнее?

– Вы правильно говорите, что все от тренера будет зависеть. И тут не жесткость важна. Тот же Никита Кучеров работал в детстве со мной. А уж как я всех ребят и его тоже «душил» по полной программе!

Но ведь хороший тренер и должен «душить»! То есть спрашивать за каждый момент, чему-то учить.

Но игроки должны понимать, за что их «душат». Проблема детских тренеров в том, что они начинают много спрашивать с юниоров, но при этом теряют с ними психологический контакт.

Я думаю, что Купер как раз этот контакт с лидерами сохранил. И те понимают, за что их «душат». Если за дело, то все нормально. А если Купер начнет под них подстраиваться, это еще хуже будет. Команда еще больше развалится.

Надо уметь, чтобы найти в воспитании эту середину, чтобы дать результат. С игроками нужно разговаривать, находить общий язык. Тем более Кучеров с Купером столько уже лет работает, начиная с фарм-клуба АХЛ.

Вроде Джон Купер в хоккей не играл, но сумел стать топ-тренером. И здесь, думаю, сможет исправить ситуацию. И от Купера зависит, сможет ли «Тампа» еще держаться на плаву. Как он сможет все это вырулить.

Я хочу тут Никите набрать, поговорить с ним. Мы с ним переписывались после Матча всех звезд, и тогда Кучеров написал, что после перерыва прям команда не готова.

Они как раз «Флориде» уступили со счетом 1:7. После этого были три победы в четырех матчах. А теперь очень сильно просели, – сказал .