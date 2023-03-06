«Кучеров писал, что команда прям не готова. Если Купер начнет подстраиваться под лидеров, еще хуже будет». Курдин о «Тампе»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Джон Купер Матч ТВ Геннадий Курдин Хоккей

Первый тренер Никиты Кучерова поделился мыслями о серии поражений «Тампы».

«Лайтнинг» уступили «Каролине» (0:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это поражение стало для «Тампы» пятым подряд и восьмым в десяти последних играх.

– Джон Купер – тренер непростой. Говоря молодежным языком, тренер «душный». Никита Кучеров не обидится на него за то, что в запас попал? Или эта ситуация сделает его еще сильнее?

– Вы правильно говорите, что все от тренера будет зависеть. И тут не жесткость важна. Тот же Никита Кучеров работал в детстве со мной. А уж как я всех ребят и его тоже «душил» по полной программе!

Но ведь хороший тренер и должен «душить»! То есть спрашивать за каждый момент, чему-то учить.

Но игроки должны понимать, за что их «душат». Проблема детских тренеров в том, что они начинают много спрашивать с юниоров, но при этом теряют с ними психологический контакт.

Я думаю, что Купер как раз этот контакт с лидерами сохранил. И те понимают, за что их «душат». Если за дело, то все нормально. А если Купер начнет под них подстраиваться, это еще хуже будет. Команда еще больше развалится.

Надо уметь, чтобы найти в воспитании эту середину, чтобы дать результат. С игроками нужно разговаривать, находить общий язык. Тем более Кучеров с Купером столько уже лет работает, начиная с фарм-клуба АХЛ.

Вроде Джон Купер в хоккей не играл, но сумел стать топ-тренером. И здесь, думаю, сможет исправить ситуацию. И от Купера зависит, сможет ли «Тампа» еще держаться на плаву. Как он сможет все это вырулить.

Я хочу тут Никите набрать, поговорить с ним. Мы с ним переписывались после Матча всех звезд, и тогда Кучеров написал, что после перерыва прям команда не готова.

Они как раз «Флориде» уступили со счетом 1:7. После этого были три победы в четырех матчах. А теперь очень сильно просели, – сказал Геннадий Курдин.

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4 комментария

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SmilingBy
Про твой психологическийконтакт с детьми все в курсе и про твоё умение не давить и не требовать результат.
Ещё и Куча поставил в неудобное положение слив переписку личную
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FaithDevotion
Святая правда
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йозе марино
дедушке рассказали про слово "душит"))
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Алексей Челюканов
одна проблема. Купер с Кучеровым не работал в АХЛ. когда Кучеров пришёл в Сыр, Купер уже Тампу тренировал.
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