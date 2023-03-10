Никитин о выходе «Локомотива» во 2-й раунд: «Витязь» заставил вытащить из нас многое. Мы провели три овертайма»

оценил выход « » во 2-й раунд Кубка Гагарина.

Ярославцы обыграли « » (2:1 ОТ) в 5-м матче, победив в серии 4-1.

«Ребят мы поблагодарили в раздевалке. Соперника тоже хочу поблагодарить за хорошую серию, за хороший хоккей. «Витязь» заставил вытащить из нас многое. Хоть и счет в серии 4-1, но мы провели три овертайма. Психологически и функционально было непросто ребятам. Надеюсь, эта серия послужит хорошим опытом в дальнейшем.

Почему такие тяжелые последние два матча? Соперник заставлял нас так играть. Мы в первом периоде уступали в агрессии, поэтому на нейтральных шайбах много проигрывали. Но со второй половины матча перестроились. В третьем периоде Бут внес свежую струю, ребята поддержали, много моментов создали. Я бы не стал только нас винить в такой игре в начале.

Коршков сказал перед прошлой игрой, что готов выйти на лед. Травма Аверина спровоцировала его появление. Коршков много неплохих вещей сделал, ключевое удаление заработал.

Травма Аверина? По срокам восстановления не могу сказать, но ничего хорошего нет», – сказал главный тренер «Локомотива».