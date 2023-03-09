Маршанд о своих постах в соцсетях: «Люди просто сходят с ума, когда им отвечаешь. Забавно наблюдать за происходящим хаосом»

Теги болельщики Бостон Матч звезд НХЛ НХЛ Брэд Маршанд соцсети Хоккей

Брэд Маршанд высказался о своей активности в соцсетях.

– Недавно ходили слухи, что Матч звезд НХЛ-2025 пройдет в Сиэтле, Эдмонтоне или Детройте. В соцсетях ты задавался вопросом, сколько игроков может бойкотировать эти города.

– Слушай, в некотором роде я просто дурачился. В социальных сетях все становятся чувствительными. Это огромная проблема в обществе.

– Мне всегда было любопытно узнать, как ты пользуешься соцсетями. Когда забрасываешь бомбу в твиттер, ты планируешь это? Или ты просто летишь в самолете, телефон рядом, так почему бы и нет?

– Нет, скорее, мне становится скучно в какой-то момент. На самом деле я стараюсь не проводить слишком много времени в соцсетях.

Я просто думаю, что это забавно, как люди приходят туда и начинают писать, но потом, когда ты отвечаешь, они просто сходят с ума. Они просто не привыкли к этому.

Я также думаю, что это весело, потому что, знаете ли, профессиональные спортсмены на самом деле не вмешиваются в такие ситуации. Я думаю, что это хорошо для игры. Я думаю, что людям это нравится, и это забавно. Это другой способ взаимодействия с фанатами.

Мне становится смешно. Забавно наблюдать за происходящим хаосом.

– У тебя есть к этому талант. Если ты хорош в этом, иди и сделай это, верно?

– Я думаю, это приятно. Для этого у тебя должна быть толстая кожа. Но это хороший способ убить 5-10 минут, когда ты в самолете или у тебя долгий день в номере отеля или что-то еще.

Это не слишком серьезно, просто для того, чтобы посмеяться время от времени, – сказал нападающий «Бостона».

Маршанд о Матче звезд НХЛ в Лас-Вегасе и Флориде: «Не хочется застрять в Эдмонтоне в «минус 30» или в подозрительном Детройте»

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3 комментария

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nicckk
🐀
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Jose Maur
Ответ Bartez1986
Маршанд просто не читал родительские чаты в садике и школе. Вот там люди реально сходят с ума
Если бы добавился в один из них, потом с удивлением бы понял, что не такой уж он и толстокожий;)
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Bartez1986
Маршанд просто не читал родительские чаты в садике и школе. Вот там люди реально сходят с ума
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-1
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