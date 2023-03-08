Маршанд про О′Райлли в «Торонто»: «Еще один способ освободить Мэттьюса против определенных сочетаний соперника. Райан – хороший игрок во всех отношениях»

оценил переход ′Райлли в « ».

– На ваш взгляд, «Торонто» выменяло Райана О′Райлли, поскольку считает, что он знает, как обыграть «Бостон»?

– Думаю, это хорошее приобретение для них. Райан – хороший хоккеист во всех отношениях. Очень хорош в единоборствах. Хорош при игре в меньшинстве, хорош на вбрасываниях.

Думаю, что приобретение Райана – это еще один способ освободить против определенных сочетаний [соперника].

Посмотрим, что из этого выйдет. Очевидно, что ты не можешь предсказать будущее. Есть очень много претендующих команд.

Выбрать парней из шляпы, которые собираются довести вашу команду до результата, сложно.

Я бы никогда не хотел быть генеральным менеджером. Это очень тяжелая работа. Но это хороший ход для них, – сказал нападающий « ».