Маршанд про О′Райлли в «Торонто»: «Еще один способ освободить Мэттьюса против определенных сочетаний соперника. Райан – хороший игрок во всех отношениях»
Брэд Маршанд оценил переход Райана О′Райлли в «Торонто».
– На ваш взгляд, «Торонто» выменяло Райана О′Райлли, поскольку считает, что он знает, как обыграть «Бостон»?
– Думаю, это хорошее приобретение для них. Райан – хороший хоккеист во всех отношениях. Очень хорош в единоборствах. Хорош при игре в меньшинстве, хорош на вбрасываниях.
Думаю, что приобретение Райана – это еще один способ освободить Остон Мэттьюса против определенных сочетаний [соперника].
Посмотрим, что из этого выйдет. Очевидно, что ты не можешь предсказать будущее. Есть очень много претендующих команд.
Выбрать парней из шляпы, которые собираются довести вашу команду до результата, сложно.
Я бы никогда не хотел быть генеральным менеджером. Это очень тяжелая работа. Но это хороший ход для них, – сказал нападающий «Бостона».
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