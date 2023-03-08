Дмитрий Орлов: «Маршанд – хороший и нужный игрок, с ним лучше на одной стороне быть. Бержерон – один из лучших центральных в НХЛ»

Теги Бостон Патрис Бержерон НХЛ Дмитрий Орлов Брэд Маршанд Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Орлов рассказал о качествах Брэда Маршанда и Патриса Бержерона.

– Вы оказались в одной команде с Брэдом Маршандом. Какой он в раздевалке?

– Очень хороший парень и партнер по команде. Он хороший и нужный игрок. И лучше быть с ним на одной стороне.

– В чем сила их тройки с Бержероном?

– То, что они профессионалы, вопросов нет. Они всегда работают. Бержерон – самый взрослый в команде. Видно, как он четко действует.

Никогда лишний раз не проедет, всегда остановится и подскажет какие-то мелочи. Это достойно. Потому он и один из лучших центральных лиги, который столько лет играет на таком уровне.

Никогда не переигрывает смены. Когда молодой игрок приходит в команду и видит эти мелочи, то понимает, как нужно работать и к чему нужно стремиться.

Это настоящие лидеры, которые всегда держат раздевалку. Постоянно говорят какие-то правильные моменты в перерывах. Ты слышишь это и вникаешь в эти слова. Это достойно уважения.

– В матче с «Калгари» получился достаточно эффектный гол, когда Бержерон выиграл вбрасывание и вы сразу же щелкнули в касание. Это уже наигранная вещь или так получилось ситуативно?

– Не зря у него большой процент выигранных вбрасываний. Такое, конечно, не видел, чтобы так на клюшку шайба пришла. Было приятно.

Там, конечно, был рикошет от конька. Но все равно огромный плюс, когда ты знаешь, что у тебя центральный может так выиграть вбрасывание тебе на крюк, – сказал защитник «Бостона».

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2 комментария

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Колено Кэма Нили
Орлов хоть немного поиграет в хорошей команде.
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waleri
Бостон один главных претендентов на КС
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