Маршанд о Матче звезд НХЛ в Лас-Вегасе и Флориде: «Не хочется застрять в Эдмонтоне в «минус 30» или в подозрительном Детройте»

Теги Бостон Матч звезд НХЛ НХЛ Брэд Маршанд Хоккей

Брэд Маршанд высказался о том, в каких городах нужно проводить Матчи звезд НХЛ.

– Последние два Матча звезд прошли в Лас-Вегасе и Южной Флориде. На них было много игроков. Должна ли НХЛ проводить это мероприятие в местах, где игроки хотят проводить перерывы?

– В Сиэтле действительно красивые виды. В Эдмонтоне феноменальная охота. Поэтому я люблю Эдмонтон. Детройт... Он подозрительный, знаешь.

Матч всех звезд развивается не в том направлении. Парни хотят быть в местах, где приятно находиться.

Парни хотят жить в красивых или теплых городах. Сезон длинный. Сама игра – это небольшая часть уик-энда. Хочется иметь возможность немного понаслаждаться.

Когда все остальные развлекаются во время паузы [в сезоне], не хочется застрять в Эдмонтоне в «минус 30» или в Детройте. Хочется получать удовольствие.

Я немного шучу, но это реальность. Если хотите, чтобы суперзвезды приезжали каждый год [на Матч звезд], находите места, где игроки хотят находиться, и им это понравится.

Но это не мне решать. К тому времени я, наверное, уже завершу играть в лиге. Поэтому я не слишком беспокоюсь об этом, – сказал нападающий «Бостона».

5 комментариев

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Хаскерс
Расист чтоля?
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-2
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sashkaaa
Так то по делу и по-доброму. Чую интервью за пределами площадки взято)
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0
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Serzhique
Ответ Александр Невский
ты ещё не был в Бахмуте на матче звёзд
🤡

Уот так уот
+1
0
+1
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fantazer812
Ответ Александр Невский
ты ещё не был в Бахмуте на матче звёзд
Вот как можно было к этой новости приплести Бахмут?
+5
0
+5
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Александр Невский
ты ещё не был в Бахмуте на матче звёзд
+1
-5
-4
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