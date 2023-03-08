Маршанд о Матче звезд НХЛ в Лас-Вегасе и Флориде: «Не хочется застрять в Эдмонтоне в «минус 30» или в подозрительном Детройте»

высказался о том, в каких городах нужно проводить Матчи звезд НХЛ.

– Последние два звезд прошли в Лас-Вегасе и Южной Флориде. На них было много игроков. Должна ли проводить это мероприятие в местах, где игроки хотят проводить перерывы?

– В Сиэтле действительно красивые виды. В Эдмонтоне феноменальная охота. Поэтому я люблю Эдмонтон. Детройт... Он подозрительный, знаешь.

Матч всех звезд развивается не в том направлении. Парни хотят быть в местах, где приятно находиться.

Парни хотят жить в красивых или теплых городах. Сезон длинный. Сама игра – это небольшая часть уик-энда. Хочется иметь возможность немного понаслаждаться.

Когда все остальные развлекаются во время паузы [в сезоне], не хочется застрять в Эдмонтоне в «минус 30» или в Детройте. Хочется получать удовольствие.

Я немного шучу, но это реальность. Если хотите, чтобы суперзвезды приезжали каждый год [на Матч звезд], находите места, где игроки хотят находиться, и им это понравится.

Но это не мне решать. К тому времени я, наверное, уже завершу играть в лиге. Поэтому я не слишком беспокоюсь об этом, – сказал нападающий « ».