Брэд Маршанд: «Включаю «Черепашек-ниндзя» иногда, я все еще большой ребенок. Любимая – Леонардо, однозначно»

Теги Бостон НХЛ Брэд Маршанд кино Хоккей

Брэд Маршанд сообщил, что Леонардо – его любимая Черепашка-ниндзя.

– Есть ли у тебя самый пересматриваемый фильм?

– Есть, наверное, два. Я все еще большой ребенок в душе. Так что время от времени я включаю «Черепашек-ниндзя». В основном на заднем фоне. Первый и второй фильмы. Я смотрю не так много фильмов. Мне нравятся эти.

Но если я действительно хочу сесть и посмотреть фильм, я посмотрю «Патриота». Это, наверное, мой любимый фильм всех времен. Я могу смотреть его в любой момент. Так что его я тоже включаю время от времени.

– Твой ребенок смотрит с тобой «Черепашек-ниндзя»?

– Я смотрю их сам, когда я на выезде.

– У тебя есть любимая Черепашка-ниндзя?

– Да, это Леонардо, однозначно.

– Что?! Не Микеланджело?

– Нет, я знаю. Я предполагал, что ты это скажешь. Но Лео всегда был моим парнем. Мне нравятся мечи. Вот почему Лео всегда получал мой голос.

Если вы отдадите мечи в руки Майки, это будет Майки, – сказал нападающий «Бостона».

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8 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Мне Донателло больше нравился
+6
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Pavel Khristenzen
Рафаэлло ниче так, кокосовый с миндалем.
+1
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Yuri Popov
Маршанд ирландец?)
+1
0
+1
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Андрей Букин
Ответ Егор15102
Странно, что не учитель Сплинтер его любимый персонаж))
Опередил 🤣🤣
+5
0
+5
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Амфитрион
Сплинтер хоть и крыса, но все-таки чересчур положительный для Маршанда. Надеюсь, Брэд пересматривает старый фильм, пересмотр римейка грозит отмиранием мозга.
0
-1
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Iuasanotu
Маршанд в "Патриоте" наверняка болел за персонажа Айзекса
+3
-1
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Егор15102
Странно, что не учитель Сплинтер его любимый персонаж))
+36
0
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Sanan1908
У меня тоже Леонардо)
+1
0
+1
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