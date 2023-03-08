Брэд Маршанд: «Включаю «Черепашек-ниндзя» иногда, я все еще большой ребенок. Любимая – Леонардо, однозначно»

Брэд Маршанд сообщил, что Леонардо – его любимая Черепашка-ниндзя.

– Есть ли у тебя самый пересматриваемый фильм?

– Есть, наверное, два. Я все еще большой ребенок в душе. Так что время от времени я включаю «Черепашек-ниндзя». В основном на заднем фоне. Первый и второй фильмы. Я смотрю не так много фильмов. Мне нравятся эти.

Но если я действительно хочу сесть и посмотреть фильм, я посмотрю «Патриота». Это, наверное, мой любимый фильм всех времен. Я могу смотреть его в любой момент. Так что его я тоже включаю время от времени.

– Твой ребенок смотрит с тобой «Черепашек-ниндзя»?

– Я смотрю их сам, когда я на выезде.

– У тебя есть любимая Черепашка-ниндзя?

– Да, это Леонардо, однозначно.

– Что?! Не Микеланджело?

– Нет, я знаю. Я предполагал, что ты это скажешь. Но Лео всегда был моим парнем. Мне нравятся мечи. Вот почему Лео всегда получал мой голос.

Если вы отдадите мечи в руки Майки, это будет Майки, – сказал нападающий «Бостона».