Орлов о переходе в «Бостон»: «У меня было шоковое состояние. 11 лет провел в «Вашингтоне», не ожидал, что меня обменяют»

Теги Бостон Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов сообщил, что был шокирован новостью об обмене в «Бостон» из «Вашингтона».

– Знаете, что вы только второй защитник после Расмуса Далина, который в этом сезоне удостоился звания первой звезды недели НХЛ?

– Не знал, что второй. Перед тренировкой меня предупредил наш пиар-менеджер. Первый раз такое в моей карьере.

После обмена все было эмоционально тяжело. Я не ожидал, что меня обменяют, – все-таки 11 лет провел в «Вашингтоне». Но понимал, что такое возможно.

Когда ехал на игру против «Анахайма», тренер позвонил, и я понял, что что-то не так. Тренер сказал, что ехать не надо, потому что меня могут обменять. Я поехал домой, ждал информации. Мне позвонил генменеджер и сказал, что я еду в «Бостон». У меня было шоковое состояние. Смешно, что только спустя два часа узнал, что еду туда со своим партнером.

– У вас 9 (3+6) очков в 4 матчах. Я так понимаю, что такой статистики вы не показывали никогда. Правда?

– Даже не знаю, как так складывается. «Бостон» – хорошая команда, всегда стараешься быть полезным команде. Но стараюсь не делать на этом акцент. Выхожу на каждую игру, как на последнюю, – потому что не знаю, что будет летом. Благодарен ребятам, что мне помогли быстро адаптироваться, – сказал защитник.

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5 комментариев

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melmi
Новый клуб. Новая история. Двойной стимул. Есть возможность с такой командой зацепить кубок + с хорошой игрой и статистикой подписать без мостика хороший длительный контракт на 7+ млн. в год.
Так что удачи Дима
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Горыныч79
Ответ Under
Бостон ещё не худший вариант чисто с бытовой точки зрения.
Насколько я понимаю, Бостон не то что "не худший", а один из лучших городов Америки.
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Splin
Неприятно, ктож спорит. Вспомнился сразу Уэйн и слезы. Правда огромная разница. Обменяли из топкоманды в дно😬
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Under
Бостон ещё не худший вариант чисто с бытовой точки зрения.
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alinte_daguiery
Зато смотри как поперло))) Рад за Диму!
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