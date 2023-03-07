Орлов о том, в чем крутость «Бостона»: «Глубина состава, система игры. Я в шоке, что такому учатся. Доволен, что я здесь. Это меняет мировоззрение»

сообщил, что в «Бостоне» его мировоззрение меняется.

«В чем крутость «Бостона»? Глубина состава. Система игры, что говорят, что на видео показывают. Я сильно удивлен, в шоке, что такому учатся. Не зря команда идет на первом месте. Доволен, что я здесь. Это меняет мое мировоззрение.

За 11 лет в « » были и хорошие моменты, были и плохие. Сейчас для меня новый вызов. Первое время находился в стрессе. Сначала были в поездке, потом приехали в Бостон, надо найти квартиру, сориентироваться в городе», – сказал защитник «Бостона».

Орлов – первая звезда недели в НХЛ. Защитник «Бостона» набрал 9 очков в 4 матчах