Орлов о том, в чем крутость «Бостона»: «Глубина состава, система игры. Я в шоке, что такому учатся. Доволен, что я здесь. Это меняет мировоззрение»

Теги Бостон Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Орлов сообщил, что в «Бостоне» его мировоззрение меняется.

«В чем крутость «Бостона»? Глубина состава. Система игры, что говорят, что на видео показывают. Я сильно удивлен, в шоке, что такому учатся. Не зря команда идет на первом месте. Доволен, что я здесь. Это меняет мое мировоззрение.

За 11 лет в «Вашингтоне» были и хорошие моменты, были и плохие. Сейчас для меня новый вызов. Первое время находился в стрессе. Сначала были в поездке, потом приехали в Бостон, надо найти квартиру, сориентироваться в городе», – сказал защитник «Бостона».

Орлов – первая звезда недели в НХЛ. Защитник «Бостона» набрал 9 очков в 4 матчах

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2 комментария

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Mephi027
Оказывается, в Вашингтоне системы не было (после Троца похоже) . Такие дела.
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Bartez1986
есть неплохой шанс взять второй КС. Удачи Дмитрию!
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