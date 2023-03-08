Фетисов о матче на льду Байкала: «Приехали легенды хоккея и величайшая спортсменка всех времен Роднина. Это праздник спорта, природы и будущего»
Вячеслав Фетисов назвал Ирину Роднину величайшей спортсменкой всех времен.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею высказался о матче на льду Байкала.
«Легенды мирового хоккея приехали на Байкал, приехала и величайшая спортсменка всех времен Ирина Роднина.
Хоккеисты приехали сюда с радостью. Байкал – это жемчужина мира, наше достояние. Сделаем все, чтобы эта экосистема не была разрушена и не ушла из нашей жизни.
Это для наших детей и внуков. Сегодня праздник спорта, природы и будущего. Такой красоты нет нигде, мы будем побеждать, чтобы наша страна была лучшей в спорте и жизни», – сказал Фетисов.
8 марта на льду Байкала прошел товарищеский матч между командой профессионалов и сборной Иркутской области. Игра завершилась со счетом 6:6.
Команду профессионалов составили Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов и Вячеслав Фетисов.
Жамнов о матче на льду Байкала: «У нас страна необъятная, многих вещей не замечаешь, когда постоянно работаешь. А тут приехал, все вживую, не на картинке»
Не, русофобии нет, её не существует)