Фетисов о матче на льду Байкала: «Приехали легенды хоккея и величайшая спортсменка всех времен Роднина. Это праздник спорта, природы и будущего»

Вячеслав Фетисов назвал Ирину Роднину величайшей спортсменкой всех времен.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею высказался о матче на льду Байкала.

«Легенды мирового хоккея приехали на Байкал, приехала и величайшая спортсменка всех времен .

Хоккеисты приехали сюда с радостью. Байкал – это жемчужина мира, наше достояние. Сделаем все, чтобы эта экосистема не была разрушена и не ушла из нашей жизни.

Это для наших детей и внуков. Сегодня праздник спорта, природы и будущего. Такой красоты нет нигде, мы будем побеждать, чтобы наша страна была лучшей в спорте и жизни», – сказал Фетисов.

8 марта на льду Байкала прошел товарищеский матч между командой профессионалов и сборной Иркутской области. Игра завершилась со счетом 6:6.

Команду профессионалов составили Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов и .

Жамнов о матче на льду Байкала: «У нас страна необъятная, многих вещей не замечаешь, когда постоянно работаешь. А тут приехал, все вживую, не на картинке»