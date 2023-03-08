Фетисов о матче на льду Байкала: «Приехали легенды хоккея и величайшая спортсменка всех времен Роднина. Это праздник спорта, природы и будущего»

Теги Вячеслав Фетисов Ирина Роднина любительский хоккей ТАСС Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов назвал Ирину Роднину величайшей спортсменкой всех времен.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею высказался о матче на льду Байкала.

«Легенды мирового хоккея приехали на Байкал, приехала и величайшая спортсменка всех времен Ирина Роднина.

Хоккеисты приехали сюда с радостью. Байкал – это жемчужина мира, наше достояние. Сделаем все, чтобы эта экосистема не была разрушена и не ушла из нашей жизни.

Это для наших детей и внуков. Сегодня праздник спорта, природы и будущего. Такой красоты нет нигде, мы будем побеждать, чтобы наша страна была лучшей в спорте и жизни», – сказал Фетисов.

8 марта на льду Байкала прошел товарищеский матч между командой профессионалов и сборной Иркутской области. Игра завершилась со счетом 6:6.

Команду профессионалов составили Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов и Вячеслав Фетисов.

Жамнов о матче на льду Байкала: «У нас страна необъятная, многих вещей не замечаешь, когда постоянно работаешь. А тут приехал, все вживую, не на картинке»

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15 комментариев

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Ковид 07.10.52
Ответ Алекс Я
Задолбали уже своими деньгами.для простых людей это праздник.
Фетисов и Роднина в ранг простых перевели?
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гога11
Лизоблюды собрались.
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#nikon
Ответ expertmer2020
Не загрязняйте - Байкал.
Берегите природу, мать вашу!
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expertmer2020
Не загрязняйте - Байкал.
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Алекс Я
Ответ Ковид 07.10.52
Погуляли на госсредства...страна не обеднеет...
Задолбали уже своими деньгами.для простых людей это праздник.
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Дмитрий Пузырёв
Депутатство, к сожалению, сильно повредило Ирине Константиновне... И не только ей! А так согласен, Байкал нужно беречь.
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garpyz
А что про Байкал "наше достояние и будущее" думают китайские товарищи?
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Александра Индина
Ответ dmitriy1981
Кстати о Байкале. В широко известной в узких кругах мобильной игре Fishing clash (рыбалка) локация Байкал заменена по многочисленным просьбам пользователей на другую локацию. Не, русофобии нет, её не существует)
Да, продолжаем убивать людей в чужой стране и жаловаться на русофобию)))
+6
-3
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Дмитрий Валерьевич
Лучше бы помогли хоть с одной командой в области... Ермак один и то походу конец....
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Irina Kistler
по хорошему завидую, кто присутствовал, прекрасный город, люди ...а трансляции будут?
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-1
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dmitriy1981
Кстати о Байкале. В широко известной в узких кругах мобильной игре Fishing clash (рыбалка) локация Байкал заменена по многочисленным просьбам пользователей на другую локацию.
Не, русофобии нет, её не существует)
+1
-2
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Ковид 07.10.52
Погуляли на госсредства...страна не обеднеет...
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Andrew Petrov
Там должны играть Трактор:Спартак в виде зарядки на будущий сезон
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#nikon
Лёд прозрачный, воздух свежий... Хорошо!
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avcgloronalduMU
где китайская сборная?
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