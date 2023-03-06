Илья Ковальчук: «Как-то сказал Фетисову: «В этом году я уже не сыграю», но речь шла именно про 2022-й. А в 2023-м все возможно. Может, еще и поиграю»

допустил, что еще будет играть в хоккей.

– Из ваших последних интервью становится понятно, что вы не хотите устраивать прощальный матч. Но можно ли будет увидеть вас на льду в каком-то качестве? Например, сейчас и организовывают хоккейную медиалигу. Вам было бы интересно принять там участие?

– Не знаю, посмотрим. Может, еще и поиграю. Летом посмотрим. Я ничего еще не объявлял. Я как-то Вячеславу Александровичу Фетисову в конце 2022-го сказал: «В этом году я уже не сыграю», но речь шла именно про 2022-й (улыбается.) А в 2023-м все возможно.

Сейчас нужно уделить внимание детям. У меня один играет в футбол в Бразилии, другой – в баскетбол. Все учатся. Такой возраст, тинейджерский, который требует внимания от родителей. Быстро меняются интересы, гормоны бьют, можно очень легко уйти не в ту сторону. Так что нужно быть рядом, чтобы подсказать в нужный момент, – сказал экс-форвард сборной России.