Жамнов о матче на льду Байкала: «У нас страна необъятная, многих вещей не замечаешь, когда постоянно работаешь. А тут приехал, все вживую, не на картинке»

Алексей Жамнов поделился впечатлениями от озера Байкал.

8 марта на льду озера прошел товарищеский матч между командой профессионалов и командой Иркутской области. Игра завершилась со счетом 6:6. Команду профессионалов составили Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов и Вячеслав Фетисов

«Я первый раз на Байкале. Для меня все в новинку, но очень понравилось.

У нас страна необъятная, многих вещей не замечаешь, когда постоянно работаешь. А тут приехал, все вживую, не на картинке», – сказал главный тренер сборной России.