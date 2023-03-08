Жамнов о матче на льду Байкала: «У нас страна необъятная, многих вещей не замечаешь, когда постоянно работаешь. А тут приехал, все вживую, не на картинке»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов ТАСС Хоккей

Алексей Жамнов поделился впечатлениями от озера Байкал.

8 марта на льду озера прошел товарищеский матч между командой профессионалов и командой Иркутской области. Игра завершилась со счетом 6:6. Команду профессионалов составили Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов и Вячеслав Фетисов

«Я первый раз на Байкале. Для меня все в новинку, но очень понравилось.

У нас страна необъятная, многих вещей не замечаешь, когда постоянно работаешь. А тут приехал, все вживую, не на картинке», – сказал главный тренер сборной России.

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2 комментария

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Ko Vi
Ответ Павел Гаврош
А слабо на Донбасс и там сыграть?
что-то не припоминаю, чтобы легенды США приезжали в Ирак играть или в Афганистан
а на озерах они тоже играют
+3
0
+3
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Павел Гаврош
А слабо на Донбасс и там сыграть?
0
-2
-2
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