Губернатор Иркутской области хочет провести турнир на льду Байкала: «Матч легенд сборных России, Беларуси, пригласим команды ЛНР и ДНР»
Губернатор Иркутской области хочет провести турнир с командами ЛНР и ДНР на льду Байкала.
«Будем предлагать провести турнир. Матч легенд сборных России, Беларуси, также пригласим команды ЛНР и ДНР.
Наша великолепная пятерка легендарных хоккеистов уже подтвердила участие в следующем матче здесь, на Байкале», – сказал Игорь Кобзев.
8 марта на льду Байкала прошел товарищеский матч между командой профессионалов и сборной Иркутской области. Игра завершилась со счетом 6:6.
Команду профессионалов составили Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов и Вячеслав Фетисов. Они подтвердили свое желание принять участие в мероприятии в следующем году.
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