Губернатор Иркутской области хочет провести турнир на льду Байкала: «Матч легенд сборных России, Беларуси, пригласим команды ЛНР и ДНР»

Теги Сборная России по хоккею Андрей Коваленко Вячеслав Фетисов Алексей Жамнов Сборная Беларуси по хоккею Алексей Касатонов Александр Якушев Политика ТАСС Игорь Кобзев Хоккей

Губернатор Иркутской области хочет провести турнир с командами ЛНР и ДНР на льду Байкала.

«Будем предлагать провести турнир. Матч легенд сборных России, Беларуси, также пригласим команды ЛНР и ДНР.

Наша великолепная пятерка легендарных хоккеистов уже подтвердила участие в следующем матче здесь, на Байкале», – сказал Игорь Кобзев. 

8 марта на льду Байкала прошел товарищеский матч между командой профессионалов и сборной Иркутской области. Игра завершилась со счетом 6:6.

Команду профессионалов составили Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов и Вячеслав Фетисов. Они подтвердили свое желание принять участие в мероприятии в следующем году.

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5 комментариев

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Славонычч
Сборную Конго и Замбии забыли пригласить💤💤💤🦏🦒🦍
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Unnamed80
Лучше бы губернатор Иркутской области занимался проблемами области, а не всякой пропагандистской хренью
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Eduard Rastryopin
За команду легенд ЛДНарнии будет выступать наследный принц Каспиан.
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tommy_hell_trigger
Мрак
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Антиполитпроект
Что такое дынырэ и лынырэ? никем не признанные политические квази-образования, как Ичкерия в 90х
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