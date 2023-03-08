Губернатор Иркутской области хочет провести турнир на льду Байкала: «Матч легенд сборных России, Беларуси, пригласим команды ЛНР и ДНР»

Губернатор Иркутской области хочет провести турнир с командами ЛНР и ДНР на льду Байкала.

«Будем предлагать провести турнир. Матч легенд сборных России, , также пригласим команды ЛНР и ДНР.

Наша великолепная пятерка легендарных хоккеистов уже подтвердила участие в следующем матче здесь, на Байкале», – сказал Игорь Кобзев.

8 марта на льду Байкала прошел товарищеский матч между командой профессионалов и сборной Иркутской области. Игра завершилась со счетом 6:6.

Команду профессионалов составили , , , и Вячеслав Фетисов. Они подтвердили свое желание принять участие в мероприятии в следующем году.