Василий Каменев о поражении СКА: «Согласен с Ротенбергом, случился какой-то черт побери. Сами себе два гола забили»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Василий Каменев прокомментировал поражение СКА в матче против минского «Динамо».

Клуб проиграл команде из Беларуси (2:4, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Я согласен со словами Романа Ротенберга, тренера армейцев, что в третьем периоде случился какой-то черт побери. Ну в жизни бывает такое, ничего нет закономерного.

Сами себе два гола забили, они перевернули ход игры. Это хоккей, за это мы его и любим. По игре никаких вопросов к СКА нет, должны были побеждать, но, видите, какие казусы: сначала в меньшинстве пропустили, потом снова от своего же. При том, что в обороне хорошо играли, моментов не давали создавать противнику. Что сказать: это плей-офф.

Теперь надо побеждать «Динамо» в Питере, а потом в Минске. Если сами себе игроки СКА не забьют, сопернику будет тяжело забить», – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.

🎆 2-2 у Минска и СКА!!! Два гола Питер забил себе сам, еще один пустил от игрока «Авангарда»

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3 комментария

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Олег Олегов
Скажу проще, Динамо надо побеждать в Питере,а в Минске дожать-вперед ,Динамо Минск
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gans.gans.73
система Ротенберга дала сбой😃
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svft
шьёрт побьери! (с)
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