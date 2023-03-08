Василий Каменев о поражении СКА: «Согласен с Ротенбергом, случился какой-то черт побери. Сами себе два гола забили»

Василий Каменев прокомментировал поражение СКА в матче против минского «Динамо».

Клуб проиграл команде из Беларуси (2:4, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Я согласен со словами Романа Ротенберга, тренера армейцев, что в третьем периоде случился какой-то черт побери. Ну в жизни бывает такое, ничего нет закономерного.

Сами себе два гола забили, они перевернули ход игры. Это хоккей, за это мы его и любим. По игре никаких вопросов к СКА нет, должны были побеждать, но, видите, какие казусы: сначала в меньшинстве пропустили, потом снова от своего же. При том, что в обороне хорошо играли, моментов не давали создавать противнику. Что сказать: это плей-офф.

Теперь надо побеждать «Динамо» в Питере, а потом в Минске. Если сами себе игроки СКА не забьют, сопернику будет тяжело забить», – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.

🎆 2-2 у Минска и СКА!!! Два гола Питер забил себе сам, еще один пустил от игрока «Авангарда»