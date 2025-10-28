Минское «Динамо» забило «Сочи» 4 гола менее чем за 3 минуты, играя в большинстве во 2-м периоде

Минское «Динамо» забило 4 гола «Сочи» за 3 минуты.

Команды проводят матч в рамках регулярного сезона FONBET КХЛ (8:1, второй период).

В конце первого периода защитник «Сочи» Максим Березин был удален на пять минут за атаку в область головы и шеи.

В начале второго периода хоккеисты белорусской команды, играя в большинстве, поразили ворота соперника 4 раза в течение трехминутного отрезка: Виталий Пинчук забил на отметке 20:38, Даниил Липский – на 21:03, Егор Бориков – на 22:18, Липский оформил дубль на 23:12.

После этого сочинцы заменили вратаря – Алексей Щетилин вышел на площадку вместо Павла Рудовича. Изначально в воротах команды играл именно Щетилин, но его заменили на 6-й минуте при счете 0:2.