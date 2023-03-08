Ротенберг поздравил женщин с 8 марта: «Вы вдохновляете на борьбу и помогаете добиваться невероятных результатов. Мы играем для вас!»

Роман Ротенберг поздравил женщин с Международным женским днем.

«Дорогие девушки, мамы, бабушки! От всего сердца поздравляю вас с первым и самым приятным весенним праздником – Международным женским днем!

Спасибо вам за то, что поддерживаете нас в любой ситуации – искренне, ярко и от всей души, как умеют только женщины. Вы вдохновляете на борьбу и помогаете добиваться самых невероятных результатов.

Пусть вокруг вас всегда будет тепло и радость, а каждый день наполнится душевным теплом и ароматом весенних цветов! Пусть все новости будут только хорошими!

Желаю вам всегда оставаться такими же прекрасными и молодыми, чувствовать себя счастливыми и любимыми не только в этот праздник, но и каждый день! Мы играем для вас! С 8 марта!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

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