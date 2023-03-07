Вудкрофт о 2-2 со СКА: «Теплого приема в Петербурге не будет. Важно наслаждаться игрой, давление идет на соперника, а не на минское «Динамо»

назвал ключевые факторы победы над СКА.

Минское обыграло питерский клуб (4:2, 2-2 в серии) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

– Понравилось, как команда играла: характер, командный дух, воля к победе, самоотдача. Все 60 минут во всех компонентах действовали так, как надо.

После пропущенной шайбы не опустили руки, а наоборот стали еще больше работать.

Гол Мартынова в меньшинстве стал очень важным, вселил оптимизм. Затем был важный гол Соколова. Броски Горбунова и Меркли были не менее важными.

Колосов, спецбригады большинства и меньшинства, защитники и форварды проделали хорошую работу. Это коллективная победа. Горжусь командой. Немного наслаждаемся победой. И сразу же начинаем готовиться к следующей игре.

– Наступает решающий момент. Счет в серии 2-2. Думаю, никто не предполагал, что после четвертой игры будет равенство. Что нужно сделать «Динамо» для того, чтобы сперва выйти вперед в серии, а затем перенести решающую игру в Минск?

– Сейчас наступает такой момент: кто выиграет больше матчей из следующих трех. Соответственно, нам нужно сделать несколько вещей.

Важно, чтобы парни выполняли, что от них требуется, и оставались на том же уровне в плане борьбы и работоспособности, оставались в моменте.

Не думали ни о чем другом, а были конкретно в моменте, в игре. Не переживали ни о чем, кроме этого момента. Играли спокойно, уверенно, хладнокровно.

И очень важно, чтобы наслаждались игрой. Они очень много работали для того, чтобы оказаться здесь и сейчас.

Я им всегда говорю: «Парни, наслаждайтесь игрой, наслаждайтесь моментом и наслаждайтесь этой особенной атмосферой на арене. Ничего не бойтесь, играйте с той же самоотдачей, с тем же рвением. Получайте только удовольствие от игры».

– СКА точно настроен на победу в Санкт-Петербурге. Что требуется от минчан, чтобы не подаваться на провокации и добиться нужного результата в следующем матче?

– Конечно, будут злыми. Поэтому на них оказывается давление. Прекрасно понимаем, что не будет теплого приема в Санкт-Петербурге. Будет тяжело, но мы готовы. Не ждем ничего простого от этих игр.

Эту готовность мы добавляем к тому, что можем делать. Так приходит понимание, что мы можем победить. Могут быть и провокации, и другие нюансы, но мы не будем распыляться на это, а будем играть в свой хоккей.

Сконцентрируемся только на себе, что для нас очень важно.

Если будем играть так, как можем и должны, то все будет в порядке, потому что давление все-таки идет не на нас, а на соперника, – сказал главный тренер минского «Динамо».