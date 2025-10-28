Котенка, которого спасли Лимож и Фукале, приютили Усов и его жена. Питомцу дали кличку Лео

Илья Усов приютил котенка, которого спасли его одноклубники.

Напомним, ранее нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож рассказал , что он вместе с вратарем Заком Фукале спас котенка, который выбежал на проезжую часть.

Как рассказали Спортсу’’ в клубе, первую ночь котенок провел дома у Лиможа, но отказывался есть и пить. На следующий день хоккеист принес его на арену, «Динамо» временно оставило котенка.

Приютить его решила жена форварда Ильи Усова Эмма – в клубе пояснили, что у нее были возможность и желание позаботиться о питомце. Супруга хоккеиста отвезла котенка в ветеринарную клинику – там сообщили, что он полностью здоров.

Супруги оставили котенка и дали ему кличку Лео.

🐈 Милая история из Минска: игроки «Динамо» спасли и приютили котенка