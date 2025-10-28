Ягр об игре в 53 года: «У меня нет проблем с тренировками, я наслаждаюсь атмосферой в раздевалке. С матчами все хуже: приходится приспосабливаться весь день, чтобы сыграть 10 минут»

Яромир Ягр рассказал, что все еще получает удовольствие от хоккея.

53-летний нападающий выступает за «Кладно » в чемпионате Чехии. Он проводит 38-й сезон в профессиональном хоккее.

«Я по-прежнему наслаждаюсь хоккеем, у меня нет проблем с тренировками, я наслаждаюсь атмосферой в раздевалке.

С матчами дело обстоит хуже. Дело в том, что ты играешь десять минут, но тебе приходится приспосабливаться к этому весь день, особенно в случае с выездными матчами. Математически это не имеет особого смысла для меня, хотя я и не играю ключевой роли и рад встретиться с шайбой два или три раза. Но такова жизнь», – сказал Ягр в эфире шоу Na puku.