Кожевников о том, что Скудра может возглавить «Амур»: «Если из Дальнего Востока захотят сделать филиал Латвии, это станет вызовом для всего нашего хоккея»

Александр Кожевников высказался о том, что может возглавить «Амур».

– Говорят, в « » могут заменить Петерисом Скудрой.

– Если из Дальнего Востока кто-то захочет сделать филиал Латвии, то это станет вызовом для российской тренерской школы и всего нашего хоккея. И это просто абсурдно в нынешние времена, когда в Латвии выкорчевывается все, что связано с Россией. А мы в глубине страны, получается, только подставляем под удары щеки...

Я исключаю такой вариант, тем более что Хабаровский край возглавляет человек, который, наверное, что-то понимает в современной политике. Вряд ли он позволит, чтобы в хоккее его так подставили. Да и , если ей дорога наша тренерская школа, обязана вмешаться, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Александр Кожевников: «Тамбиев – временщик. «Адмирал» вымучил плей-офф, но кого под сборную России он воспитал? Никого!»