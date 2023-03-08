Кожевников о том, что Скудра может возглавить «Амур»: «Если из Дальнего Востока захотят сделать филиал Латвии, это станет вызовом для всего нашего хоккея»

Теги Амур Петерис Скудра Вадим Епанчинцев КХЛ Александр Кожевников Политика Михаил Дегтярев Хоккей

Александр Кожевников высказался о том, что Петерис Скудра может возглавить «Амур».

– Говорят, Епанчинцева в «Амуре» могут заменить Петерисом Скудрой.

– Если из Дальнего Востока кто-то захочет сделать филиал Латвии, то это станет вызовом для российской тренерской школы и всего нашего хоккея. И это просто абсурдно в нынешние времена, когда в Латвии выкорчевывается все, что связано с Россией. А мы в глубине страны, получается, только подставляем под удары щеки...

Я исключаю такой вариант, тем более что Хабаровский край возглавляет человек, который, наверное, что-то понимает в современной политике. Вряд ли он позволит, чтобы в хоккее его так подставили. Да и КХЛ, если ей дорога наша тренерская школа, обязана вмешаться, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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7 комментариев

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Elegante
Кожевников празднует)
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рашит мухаметшин
Кто с ним всё время разговаривает? Зачем?
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_abc_
При всём уважении к Скудре, может, стоит Епанчинцеву дать такой состав, который под Скудру придётся дать, чтобы он согласился?

Проблема, ИМХО, не в тренере, он хоккей интересный ставит в Хабаровске, а в нехватке исполнителей.
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Персональные данные Номер 67327384
Не смешно, алко-стендапер, ну-ка ситдаун на бутылку
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Unnamed80
А шпротами то латвийскими не брезгуешь небось закусывать синявка старая
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Игорь Васильев
Когда Скудра возглавлял Торпедо и Трактор, много латышей за них играло? Кожева опять пукнул в лужу
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Сергей Бакин
закусывай дядя
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