Тамбиев про 0:1 от «Салавата»: «У «Адмирала» было беззубое большинство и атака. В плей-офф нужно создавать и реализовывать свои моменты»
Леонид Тамбиев считает, что у «Адмирала» было беззубое большинство в игре с «Салаватом».
Главный тренер «Адмирала» подвел итоги четвертого матча серии плей-офф КХЛ (0:1, 2-2).
– Мало что создали в атаке. Мы терпели, оборонялись. Дисциплина была на хорошем уровне, но без большинства тяжело – ничего не удалось создать.
Уфа была острее в атаке, заслуженно победила. У нас было беззубое большинство и атака. В плей-офф нужно создавать и реализовывать свои моменты.
– Почему команда была скованна в нападении?
– Исполнительское мастерство. Этому не научить. Или оно есть или его нет. Это плей-офф, здесь игроки должны делать правильные выводы. С такой игрой мы не наиграли даже на гол. Уфа наработала на гол, может, даже на больше. Это «Салават Юлаев», у нас разные весовые категории.
– Прокомментируйте решение заявить Хамидуллина в атаку.
– Вы имеете в виду про сегодня? Если мы заявляем защитника в нападение, значит, в атаке у нас не все хорошо. Динар не был так ярок в атаке, как в прошлом матче. Думали, что он внесет энергию, – сказал главный тренер «Адмирала».
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