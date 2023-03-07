Тамбиев про 0:1 от «Салавата»: «У «Адмирала» было беззубое большинство и атака. В плей-офф нужно создавать и реализовывать свои моменты»

считает, что у «Адмирала» было беззубое большинство в игре с «Салаватом».

Главный тренер «Адмирала» подвел итоги четвертого матча серии плей-офф (0:1, 2-2).

– Мало что создали в атаке. Мы терпели, оборонялись. Дисциплина была на хорошем уровне, но без большинства тяжело – ничего не удалось создать.

Уфа была острее в атаке, заслуженно победила. У нас было беззубое большинство и атака. В плей-офф нужно создавать и реализовывать свои моменты.

– Почему команда была скованна в нападении?

– Исполнительское мастерство. Этому не научить. Или оно есть или его нет. Это плей-офф, здесь игроки должны делать правильные выводы. С такой игрой мы не наиграли даже на гол. Уфа наработала на гол, может, даже на больше. Это « », у нас разные весовые категории.

– Прокомментируйте решение заявить в атаку.

– Вы имеете в виду про сегодня? Если мы заявляем защитника в нападение, значит, в атаке у нас не все хорошо. Динар не был так ярок в атаке, как в прошлом матче. Думали, что он внесет энергию, – сказал главный тренер « ».